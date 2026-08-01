رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ استان مرکزی گفت: انفجار معدن مس در روستای محمدآباد دلیجان ۲ کارگر را به کام مرگ کشاند.

انفجار معدن مس در دلیجان، جان دو کارگر را گرفت

به گزارش تابناک، بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از ظهر شنبه حادثه انفجار معدن مس در روستای محمدآباد به اورژانس دلیجان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه تلخ یکی از کارگران در دم جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: کارگر دوم که علائم حیاتی داشت به بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان منتقل شد که بر اثر شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد.

ایران نژاد با بیان اینکه مصدومان این حادثه توسط پرسنل این معدس مس به مرکز درمانی منتقل شدند، بیان کرد: تاکنون حادثه انفجار مس دلیجان دو فوتی برجای گذاشته و گزارشی مبنی بر مجروحیت کارگری دیگری گزارش نشده است.