تصور رایج این است که با رسیدن به درآمدهای چندصد هزار دلاری، مشکلات مالی برای همیشه پایان می‌یابد. اما داده‌های جدید نشان می‌دهد حتی بسیاری از افرادی که سالانه بیش از ۵۰۰ هزار دلار درآمد دارند نیز برای تأمین هزینه‌های ماهانه خود با مشکل روبه‌رو هستند و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها نمی‌توانند به‌طور منظم برای بازنشستگی یا کاهش بدهی پس‌انداز کنند. این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل این وضعیت تنها ولخرجی شخصی نیست. تمرکز فرصت‌های شغلی پردرآمد در شهرهای بسیار گران، افزایش هزینه مسکن، فشار مقایسه اجتماعی در میان ثروتمندان، گسترش بازار کالاها و خدمات فوق‌لوکس و دسترسی آسان به اعتبار، همگی باعث شده‌اند حتی درآمدهای بسیار بالا نیز دیگر تضمینی برای آسودگی مالی نباشند. در نهایت، ویدیو نشان می‌دهد که شکاف ثروت حتی در میان یک درصد ثروتمند جامعه نیز عمیق‌تر شده و افزایش ارزش دارایی‌ها باعث شده دارندگان سرمایه با سرعتی بیشتر از صاحبان درآمد، ثروتمندتر شوند. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.