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کد خبر:۱۳۸۷۶۱۸
کد خبر:۱۳۸۷۶۱۸
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تکنو تابناک؛

زنبورهای رباتیک فستو؛ پرواز گروهی با الهام از طبیعت

شرکت فستو با معرفی «بیونیک‌بی» گام تازه‌ای در توسعه ربات‌های پرنده الهام‌گرفته از طبیعت برداشته است. این زنبور رباتیک، کوچک‌ترین ربات پرنده ساخته‌شده در شبکه یادگیری بیونیک فستو و نخستین نمونه این مجموعه با قابلیت پرواز گروهی است. هر واحد حدود ۲۲ سانتی‌متر طول، ۲۴ سانتی‌متر طول بال و تنها ۳۴ گرم وزن دارد. بال‌های بیونیک‌بی با فرکانس ۱۵ تا ۲۰ هرتز حرکت می‌کنند و سرووها با تغییر شکل بال، نیروی برآر و جهت پرواز را کنترل می‌کنند. موقعیت هر ربات با کمک سامانه‌های باند فوق‌پهن شناسایی می‌شود و یک رایانه مرکزی مسیر پرواز دسته‌جمعی را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که برخوردی میان زنبورها رخ ندهد. فستو برای ساخت بدنه سبک و مقاوم این ربات از طراحی مولد و نمونه‌سازی افزایشی استفاده کرده است. همچنین هر زنبور پس از مونتاژ، به‌صورت خودکار کالیبره می‌شود تا تفاوت‌های جزئی سخت‌افزاری اصلاح و پرواز هماهنگ گروه تضمین شود. جزئيات این ربات را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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