بسیاری از مردم احساس می‌کنند هزینه‌های زندگی با سرعتی بسیار بیشتر از نرخ رسمی تورم افزایش یافته است. این ویدیو توضیح می‌دهد که این احساس الزاماً ناشی از اشتباه در آمار نیست، بلکه تا حد زیادی به شیوه محاسبه تورم و تغییرات ساختاری اقتصاد مربوط می‌شود. در شاخص قیمت مصرف‌کننده، بهبود کیفیت برخی کالاهای فناوری، نحوه محاسبه هزینه مسکن و وزن متفاوت کالاها و خدمات می‌تواند باعث شود نرخ تورم رسمی با تجربه روزمره خانوارها تفاوت داشته باشد. در ادامه، ویدیو به عواملی مانند افت کیفیت کالاها، گسترش قیمت‌گذاری پویا، افزایش هزینه‌های مسکن، بیمه و خدمات و همچنین دشوارتر شدن دسترسی به قیمت‌های مناسب می‌پردازد. در نهایت نیز توضیح می‌دهد که چرا به‌ویژه برای نسل‌های جوان و افراد در ابتدای مسیر شغلی، هزینه واقعی زندگی ممکن است بسیار سریع‌تر از آن چیزی افزایش یابد که آمارهای رسمی تورم نشان می‌دهند. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.