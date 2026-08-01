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بازداشت عامل آتش‌سوزی عمدی در تهران

معاون مبارزه با جرائم جنایی اعلام کرد: عامل آتش‌سوزی عمدی در یک برج مسکونی در تهران که به مرگ یک زن ۵۴ ساله منجر شد، بازداشت شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۱۴
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بازداشت



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ معاون مبارزه با جرائم جنایی اعلام کرد: عامل آتش‌سوزی عمدی در یک برج مسکونی در تهران که به مرگ یک زن ۵۴ ساله منجر شد، بازداشت شده است.

متهم که با مستأجر اختلاف داشت، به رها کردن سیگار روشن و ترک محل بدون اطلاع‌رسانی اعتراف کرده است.

متهم با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمدی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.

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بازداشت آتش سوزی تهران مستاجر سیگار
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