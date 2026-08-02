با کالابرگ مردم دیگر ۱۰ قلم کالا هم نمیتوانند بخرند/ درباره بنزین باید عدالت برقرار شود
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اینکه در جلسه اخیر شورای هماهنگی مجلس، محمدباقر قالیباف تأمین معیشت مردم را اولویت مهم و فوری دولت و مجلس دانست؛ از نظر شما این اولویت در عمل با چه اقدامات مشخصی باید محقق شود و مجلس چه برنامهای برای پیگیری آن دارد؟ با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: سالهای سال رهبر شهید انقلاب بحثهای اقتصادی را محور نامگذاری سالها قرار دادهاند؛ از اقتصاد مقاومتی، مهار تورم و مشارکت مردم گرفته تا امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال «اتحاد ملی و اقتصاد ملی» نامگذاری شده است.
وی افزود: وقتی اقتصاد ملی در سایه اتحاد ملی شکل بگیرد، قطعاً در حوزههای سیاسی، فرهنگی، نظامی و سایر بخشها نیز کشور قوی خواهد شد. بنابراین معیشت مردم و اقتصاد کشور، پایه اصلی اقتدار ملی است.
کالابرگ باید کالا باشد، نه پول
انارکی محمدی با اشاره به جلسات اخیر مجلس و دولت درباره مسائل اقتصادی گفت: هم مجلس و هم دولت به دنبال تقویت معیشت مردم هستند. هفته گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی جلساتی درباره وضعیت معیشتی مردم برگزار شد.
- وی ادامه داد: امروز یکی از مهمترین موضوعات، کالابرگ است. انتظار ما از دولت این است که به جای پرداخت مبلغی تحت عنوان کالابرگ، کالا در اختیار مردم قرار گیرد؛ چرا که اگر امروز با یک مبلغ مشخص قبلاً میشد ۱۰ قلم کالا تهیه کرد، اکنون شاید با همان مبلغ فقط سه قلم کالا قابل خرید باشد. بنابراین باید کالابرگ به سمت تأمین کالا برای مردم حرکت کند، نه پرداخت پول. این موضوع هم در مجلس و هم در دولت در حال پیگیری است.
بازنگری برنامه هفتم باید با محور اقتصاد باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صحبت های قالیباف مبنی بر بازنگری در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مهمترین بخشی که باید اصلاح شود، حوزه اقتصاد است. امروز بیشترین مشکلات کشور در این بخش است و باید از زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاریها حمایت شود.
وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی امروز با کمترین حاشیه سود فعالیت میکنند و البته شرایط جنگی و هزینههایی که به کشور تحمیل شده نیز باید در این اصلاحات دیده شود. با توجه به محدودیتهای بودجه، اولویت اصلاح برنامه هفتم باید بخش اقتصاد باشد.
دیپلماسی اقتصادی، مالیات و تأمین کالا در اولویت کمیسیون
انارکی محمدی درباره مهمترین دستورکارهای کمیسیون اقتصادی، گفت: یکی از محورهای اصلی ما دیپلماسی اقتصادی است. همچنین موضوع مالیات، نحوه حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل پرداخت مالیات و کمک به مؤدیان مالیاتی از جمله موضوعاتی است که در کمیسیون دنبال میشود.
وی ادامه داد: بخش مهمی از بودجه کشور از محل مالیات تأمین میشود، بنابراین باید شرایطی فراهم شود که مردم هم بتوانند مالیات خود را پرداخت کنند و هم در فرآیند پرداخت با مشکلات کمتری مواجه شوند.
وی با اشاره به مسائل معیشتی افزود: تأمین بهموقع کالاهای اساسی و دارو، آن هم در شرایط فعلی کشور، از اولویتهای کمیسیون است. با وجود مشکلات ناشی از جنگ و تغییر مسیرهای ورود کالا که پیشتر عمدتاً از بنادر جنوبی انجام میشد، تلاش شده از سایر مرزها برای تأمین کالاهای اساسی استفاده شود.
تأمین سوخت بخش کشاورزی و مدیریت ارز کشور
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم، مدیریت تأمین بنزین و گازوئیل است. در بخش کشاورزی، بیشترین نیاز ما مربوط به تأمین گازوئیل تراکتورها و ماشینآلات کشاورزی است و باید این سوخت بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا مردم کمترین آسیب را ببینند.
وی همچنین گفت: نحوه ثبت سفارش، مدیریت گمرکات، ورود و خروج کالا و بهویژه مدیریت منابع ارزی کشور از دیگر موضوعاتی است که در کمیسیون اقتصادی دنبال میشود. باید از کسانی که میتوانند ارز وارد کشور کنند حمایت شود تا مدیریت ارزی کشور تقویت شود.
درباره بنزین باید عدالت برقرار شود
انارکی محمدی در پایان درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: این موضوع از سیاستهای کلان کشور است و باید با نگاه به آینده بررسی شود.
وی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که کسی که خودرو ندارد نباید هزینه مصرف کسی را بدهد که چند خودرو در اختیار دارد. امروز بنزینی که قیمت واقعی آن بیش از ۶۰ هزار تومان است، با قیمت یارانهای عرضه میشود و این لزوماً به معنای عدالت نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد تغییری در این حوزه اتفاق بیفتد، باید همه مردم در آن دیده شوند. هم دولت طرحهایی در این زمینه ارائه کرده و هم مجلس موضوع را دنبال میکند و هر تصمیمی که اتخاذ شود، باید در نهایت به نفع مردم باشد.
شوک سنگین وارد کرد با آزادسازیهای 500 و 600 درصد رشد قیمت در یکشب . بعد بازارهایی که چنین شوک وحشتناکی بهشون وارد شده رها به امون خدا بدون ذره ای کنترل و نظارت !!
نتیجش شد هرج و مرج قیمتها و نرخ های دلبخواهی . طوریکه اگر فرضا قیمت خودرو چنگی به دل کارخونه دار نمیزد (چون سود چندصد درصدی میخواد ) دلالهاش با ترفند آگهی های فیک تو سایت آگهی ها قیمت رو در یک بازار کاملا راکد چند برابر کردن .
از اونطرف مجوزهای پی در پی صادرات مواد غذایی توسط نوری قزلجه فشار وارد شده بر سفره های مردم رو غیرقابل تحمل کرد .
آقای پزشکیان اگر بنا باشه هر جا کم میاری سریع با یه چشمک برات تو بانک مرکزی پول جدید خلق کنن و کسری بودجه مدام سنگین تر و ابرتورم پشت ابرتورم، آیا یک سوپری هم بلد نبود اینجوری اداره کنه؟
به والله خیلی بهتر از شما اداره میکرد
مفسر عزیز بگو ببینم روسای جمهور قبلی که جنگ نبود چه گلی بسر ما زدند
راه حل
نخست وزیر منتخب مجلس