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علت صدای انفجار در اصفهان چه بود+جزییات

بنا بر اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان انفجارهای کنترل‌شده مرتبط با معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان در غرب و جنوب اصفهان اتفاق می‌افتد.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۷۶
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صدای انفجار

منصور شیشه‌فروش اظهار کرد: تیم‌های فنی و تخصصی از ساعت ۱۱ صبح امروز عملیات انفجارهای کنترل‌شده برای معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان را آغاز کرده‌اند و این عملیات تا بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: این عملیات در محدوده شهر ابریشم، مناطق جنوبی شهر اصفهان، بهارستان و محدوده صفه انجام می‌شود و صداهای شنیده‌شده در این مناطق مربوط به فرآیند معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه انفجارهای انجام‌شده تحت نظارت تیم‌های فنی و در چارچوب اقدامات ایمنی صورت می‌گیرد، گفت: جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و مردم اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این موضوع را از منابع رسمی دنبال کنند.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: شهروندان از حضور در محدوده‌های تعیین‌شده برای اجرای عملیات و نزدیک شدن به محل فعالیت تیم‌های فنی خودداری کنند و در صورت مشاهده اشیای مشکوک یا مهمات، از نزدیک شدن و جابه‌جا کردن آن خودداری کرده و موضوع را به دستگاه‌های امدادی و انتظامی اطلاع دهند.

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صدای انفجار اصفهان مهمات عمل نکرده
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