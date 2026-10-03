از سال ۱۹۱۵، هنری فورد، توماس ادیسون، هاروی فایرستون و طبیعت‌شناس مشهور آمریکایی جان باروز، سفرهای جاده‌ای و اردوهای مشترکی را آغاز کردند و خود را «آوارگان» نامیدند. این سفرها در ظاهر فرصتی برای فرار از زندگی صنعتی، بازگشت به طبیعت و استراحت در کنار دوستان بود، اما آشپزها، گروه‌های فیلمبرداری، خدمات مجلل و پوشش گسترده رسانه‌ای، تصویر دیگری از آنها ارائه می‌کرد. این چهره‌های بانفوذ در جریان سفرها با مقام‌های دولتی، صنعتگران و متخصصان دیدار می‌کردند، درباره پروژه‌های اقتصادی گفت‌وگو می‌کردند و هم‌زمان تصویری صمیمی و مردمی از خود می‌ساختند. سفرهای «آوارگان» در سال ۱۹۲۴ پایان یافت، اما بر فرهنگ سفر جاده‌ای در آمریکا، روابط عمومی صاحبان قدرت و شیوه شبکه‌سازی نخبگان تأثیری ماندگار گذاشت. تصاویر تاریخی این سفرها را به همراه توضیحات با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.