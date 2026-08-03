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هشدار امنیتی سفارت آمریکا در اردن

در پی واکنش تلافی‌جویانه کشورمان به تجاوزهای غیرقانونی آمریکا به خاک ایران، سفارت واشنگتن در امان برای شهروندان آمریکایی هشدار امنیتی صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۷۳
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هشدار سفارت آمریکا در اردن

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در پی واکنش تلافی جویانه تهران به تجاوزهای غیرقانونی آمریکا به خاک ایران و هلاکت چندین نظامی آمریکایی در اردن، سفارت واشنگتن در امان با صدور بیانیه ای به شهروندان خود در این کشور هشدار داد.

در متن این هشدار امنیتی خطاب به شهروندان آمریکایی در اردن آمده است: لطفاً برای دستورالعمل‌های ایمنی عمومی، از جمله توضیحات مربوط به آژیرهای اضطراری در اردن، به وب‌سایت مرکز ملی امنیت و مدیریت بحران اردن مراجعه کنید. از هرگونه تظاهرات و تجمعات بزرگ خودداری کنید. از تمام مناطقی که حضور گسترده پلیس در آنها وجود دارد، دوری کنید. رسانه‌های محلی را زیر نظر داشته باشید. دستورالعمل‌های مقامات محلی را دنبال کنید. در مکان‌هایی که به‌طور عمومی با آمریکا مرتبط هستند، احتیاط کنید و هوشیار باشید.
 

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هشدار امنیتی سفارت آمریکا اردن شهروندان آمریکا
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tabnak.ir/005oyD