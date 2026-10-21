هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان

سفارت آمریکا در عربستان با صدور هشدار امنیتی از احتمال حملات جدید به فرودگاه‌های این کشور در روز چهارشنبه خبر داد و از کارکنان دولت آمریکا خواست برای تردد هوایی، مجوز ویژه دریافت کنند.

به گزارش تابناک؛ سفارت آمریکا در عربستان سعودی شامگاه سه‌شنبه هشدار امنیتی صادر کرد و در آن از شهروندان آمریکایی خواست دستورالعمل‌های دفاع مدنی عربستان را رعایت کنند.

دستورالعمل‌های ویژه برای کارکنان دولت آمریکا

بر اساس گزارش وبگاه صدی البلد، در بیانیه سفارت آمریکا تأکید شده است که کارکنان دولت آمریکا که در عربستان سعودی مشغول به کار هستند، برای استفاده از هر فرودگاهی در این کشور به مجوز ویژه رئیس هیئت دیپلماتیک نیاز دارند. این تصمیم پس از حملات موشکی و پهپادی اخیر به فرودگاه‌های عربستان سعودی اتخاذ شده است.

در این هشدار آمده است که فعالیت‌های فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض همچنان به‌طور کامل متوقف است؛ در حالی که فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز در جده و فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در الدمام به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما برخی تأخیرها و لغو پروازها در این فرودگاه‌ها گزارش شده است.

هیئت دیپلماتیک آمریکا نسبت به احتمال حمله به فرودگاه‌ها، بسته شدن حریم هوایی و لغو پروازها به شهروندان این کشور هشدار داد و از آنان خواست هنگام استفاده از فرودگاه‌ها نهایت احتیاط را به خرج دهند و وضعیت پرواز خود را مستقیماً از شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها پیگیری و بررسی کنند.

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جایگزین‌های سفر زمینی و هوایی

سفارت آمریکا اعلام کرد که خودروهای شخصی، قطارها و اتوبوس‌ها می‌توانند جایگزین‌هایی برای سفر هوایی باشند. در این زمینه، خدمات شرکت راه‌آهن عربستان سعودی (SAR)، شرکت حمل‌ونقل SAT و شرکت سابتکو (SAPTCO) در دسترس است؛ با این حال، مسافران باید زمان‌بندی حرکت وسایل حمل‌ونقل را با ارائه‌دهندگان این خدمات تأیید کنند.

این هیئت دیپلماتیک همچنین تأکید کرد که تمامی گذرگاه‌های مرزی زمینی، از جمله پل ملک فهد که عربستان سعودی را به بحرین متصل می‌کند، همچنان فعال هستند. تمامی بزرگراه‌های اطراف ریاض، جده و ظهران نیز باز هستند.

سفارت آمریکا همچنین اعلام کرد که فرودگاه‌های بین‌المللی کشورهای همسایه همچنان به‌طور عادی فعالیت می‌کنند. این فرودگاه‌ها شامل فرودگاه‌های بحرین، اردن، عمان، قطر و امارات متحده عربی، از جمله فرودگاه‌های ابوظبی، دبی و شارجه، هستند.

هشدار درباره تصویربرداری و انتشار اطلاعات

هیئت دیپلماتیک آمریکا در پایان هشدار امنیتی خود، بار دیگر به هشدار وزارت کشور عربستان سعودی اشاره کرد که بر اساس آن، تصویربرداری، انتشار یا به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به موشک‌ها و پهپادهای رهگیری‌شده و محل سقوط آن‌ها، فرد را در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

این هیئت اعلام کرد که شماری از شهروندان آمریکایی به دلیل رعایت نکردن این دستورالعمل‌ها، از جمله تصویربرداری از ساختمان‌های دولتی، فرودگاه‌ها و محل سقوط موشک‌ها و پهپادها بازداشت شده‌اند.

سفارت آمریکا تأکید کرد که بازدیدکنندگان و افراد مقیم عربستان سعودی نیز مشمول قوانین محلی این کشور هستند.

منبع: ایسنا