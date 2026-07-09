هشدار سفارت آمریکا در اردن به اتباعش

سفارت آمریکا در اردن با انتشار هشداری امنیتی، از ورود موشک‌ها، پهپادها یا راکت‌ها به حریم هوایی این کشور خبر داد و از شهروندان خواست فوراً به پناهگاه رفته و تا اطلاع ثانوی در محل امن بمانند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سفارت آمریکا در اردن‌اعلام کرد:گزارش‌ها حاکی از آن است که چندین موشک‌، پهپاد یا راکت‌ در حریم هوایی اردن هستند.

فوراً به دنبال سرپناه باشید و در محل خود پناه بگیرید. در داخل خانه بمانید و به اطلاعیه‌ها و هشدارهای محلی توجه کنید.