فرود بمب یک تنی بر سر خانه ای در قشم!

نیویورک تایمز خبر داد که آمریکا در حمله تروریستی منجر به شهادت کودک دو ساله سینا جعفری در قشم، از یک بمب ۲۰۰۰ پوندی به نام مارک-۸۴ استفاده کرد، «یکی از بزرگترین بمب‌های متعارف مورد استفاده ارتش ایالات متحده».

به گزارش تابناک؛ تصاویر نشان می‌دهد که ایالات متحده بمب ۲۰۰۰ پوندی را روی خانه‌ای در ایران انداخته و ۳ نفر را کشته است.

رسانه آمریکایی تصریح کرد که «هیچ نشانه‌ای از وجود یک سایت نظامی در نزدیکی خانه این خانواده یا هیچ گزارشی از تلفات نظامی ناشی از این حمله که مقامات ایرانی معمولاً اعلام می‌کنند، پیدا نکرد.