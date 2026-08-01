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افشای نیویورک‌تایمز

فرود بمب یک تنی بر سر خانه ای در قشم!

نیویورک تایمز: بمبی که دو روز قبل بر روی یک خانه در قشم پرتاب شده است حامل یک تن ماده منفجره بوده است
کد خبر: ۱۳۸۷۵۶۲
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4109 بازدید
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حمله به خانه مسکونی در قشم

نیویورک تایمز خبر داد که آمریکا در حمله تروریستی منجر به شهادت کودک دو ساله سینا جعفری در قشم، از یک بمب ۲۰۰۰ پوندی به نام مارک-۸۴ استفاده کرد، «یکی از بزرگترین بمب‌های متعارف مورد استفاده ارتش ایالات متحده».

به گزارش تابناک؛ تصاویر نشان می‌دهد که ایالات متحده بمب ۲۰۰۰ پوندی را روی خانه‌ای در ایران انداخته و ۳ نفر را کشته است.

رسانه آمریکایی تصریح کرد که «هیچ نشانه‌ای از وجود یک سایت نظامی در نزدیکی خانه این خانواده یا هیچ گزارشی از تلفات نظامی ناشی از این حمله که مقامات ایرانی معمولاً اعلام می‌کنند، پیدا نکرد.

فرود بمب یک تنی بر سر خانه ای در قشم!

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قشم انفجار منزل مسکونی حمله آمریکا تجاوز آمریکا به ایران بمباران موشک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
8
پاسخ
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