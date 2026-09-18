شهاب‌سنگ عظیم «آنیگیتو» که امروز یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک است، حدود ۱۰ هزار سال پیش در گرینلند سقوط کرد. این شهاب‌سنگ قرن‌ها منبع آهن بومیان اینوکوئیت برای ساخت ابزار و سلاح بود، تا اینکه رابرت پیری، کاوشگر آمریکایی، آن را بدون کسب اجازه از آنان خارج کرد و در سال ۱۸۹۷ به نیویورک برد. برای جابه‌جایی این قطعه عظیم از تجهیزات سنگین، خط‌آهن موقت و نیروی کار بومیان استفاده شد. اما بخش تاریک‌تر ماجرا به شش اینوکوئیتی مربوط می‌شود که با وعده دریافت پاداش و بازگشت به وطن، همراه پیری به نیویورک رفتند تا در موزه «مطالعه» شوند. چهار نفر از آنان بر اثر بیماری جان باختند و موزه بدون رضایت خانواده‌هایشان اجساد آنان را کالبدشکافی و برای دهه‌ها نگهداری کرد. مینیک، پسربچه هفت‌ساله این گروه، سال‌ها برای بازگرداندن پیکر پدرش مبارزه کرد، اما خود در سال ۱۹۱۸ درگذشت. بقایای پدر او و سه نفر دیگر سرانجام در سال ۱۹۹۳ به گرینلند بازگردانده شد. شهاب‌سنگ هنوز در موزه به نمایش گذاشته می‌شود، اما روایت کسانی که بهای انتقال آن را پرداختند، در توضیحات نمایشگاه حضوری کم‌رنگ دارد. جزئيات بیشتر را در این گزارش با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.