وقایع اتفاقیه؛
جنگ جهانی دوم چه تاثیری بر مشارکت زنان در نیروی کار آمریکا داشت؟
رُزی پرچکار با شعار معروف «ما میتوانیم» به یکی از شناختهشدهترین نمادهای جنگ جهانی دوم تبدیل شد، اما داستان واقعی او بسیار پیچیدهتر از یک پوستر تبلیغاتی است. در سالهای جنگ، میلیونها زن آمریکایی برای جبران کمبود نیروی کار ناشی از اعزام مردان به جبهه، وارد کارخانههای تولید هواپیما، کشتی و تجهیزات نظامی شدند و نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید صنایع جنگی ایفا کردند. این تغییر بزرگ تنها نتیجه تبلیغات نبود. دولت آمریکا، صنایع خصوصی، اتحادیهها و نهادهای آموزشی با ایجاد شبکهای گسترده برای جذب، آموزش و هدایت زنان، زمینه ورود آنها به مشاغل فنی مانند پرچکاری، جوشکاری و مونتاژ را فراهم کردند. هرچند این زنان با تبعیضهای مربوط به دستمزد، نابرابریهای نژادی و فشار برای ترک شغل پس از پایان جنگ روبهرو بودند، اما حضور آنها ساختار بازار کار آمریکا را برای همیشه تغییر داد و زمینه افزایش اشتغال زنان، بهویژه زنان متأهل، را در سالهای پس از جنگ فراهم ساخت. داستان واقعی «رُزی پرچکار» روایت میلیونها زنی است که فراتر از یک تصویر تبلیغاتی، با تلاش خود صنعت و جامعه آمریکا را دگرگون کردند. برای جزئیات بیشتر این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک را ببینید.
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