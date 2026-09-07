وقایع اتفاقیه؛
از مسمریسم تا کشف اثر دارونما
فرانتس آنتون مسمر، پزشک آلمانی قرن هجدهم، مدعی بود بیماریها بر اثر اختلال در جریان نوعی «مایع مغناطیسی» در بدن ایجاد میشوند و میتوان آنها را با حرکات دست، آهنربا و جلسات درمانی خاص برطرف کرد. روشهای او در میان اشراف فرانسه، حتی ماری آنتوانت، محبوبیت زیادی یافت، اما جامعه علمی نسبت به ادعاهایش تردید داشت. در سال ۱۷۸۴، لویی شانزدهم گروهی از دانشمندان به ریاست بنجامین فرانکلین را مأمور بررسی روشهای مسمر کرد. آزمایشهای این کمیسیون نشان داد بیماران تنها زمانی واکنش نشان میدهند که انتظار داشته باشند تحت تأثیر مغناطیس قرار گرفتهاند. هرچند این گزارش اعتبار مسمر را از بین برد، بررسیهای آن به یکی از نخستین آزمایشهای کنترلشده با دارونما تبدیل شد و درک علمی از نقش تلقین و ذهن در واکنشهای جسمانی را گسترش داد. جزئيات فراز و نشیب زندگی حرفهای مسمر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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