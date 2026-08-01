صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تصویری از شهید باقری در کنار رهبرشهید انقلاب

عکسی که مشاهده می کنید متعلق به آرشیو شخصی سرکار خانم سیده هدی حسینی خامنه‌ای است که برای انتشار در اختیار رسانه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۳۵
| |
31782 بازدید
آیت الله خامنه ای
اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبرشهید شهید باقری آیت الله خامنه‌ای
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا تنفس بخار آب حمام روزه را باطل می کند؟
دیدار معاون رئیس جمهور با مادر شهیدان حسن و محمد باقری
مزار سپهبد شهید باقری در بهشت زهرا (س)
واژگونی دو کامیونت در بزرگراه شهید باقری
حکم کسی که به ولایت فقیه اعتقاد ندارد
بازتاب سخنان رهبر انقلاب در رسانه‌های خارجی
سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه‌دار شود/باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود
قابی ماندگار از شهیدان باقری و پاکپور
سی‌ان‌ان:تشییع آیت‌الله‌خامنه‌ای رژه پیروزی ایران است
«طوفان الاقصی» آمریکا زدایی کرد/جدا کردن مردم تحت عناوینی مانند «طرفدار این یا آن» جای گله دارد/دیدگاه جمهوری اسلامی به دریا ریختن یهودیان نیست و ایران قائل به همه‌پرسی در فلسطین است
بازدید آیت‌الله خامنه‌ای از تخت‌جمشید در سال ۶۷
برادر سرلشکر باقری به شهادت رسید+ عکس
نجف مزین به تصاویر رهبر شهید شد
نحوه شهادت فرمانده موشکی ایران به روایت پسرش
شهیدان باقری در یک قاب
تصویر کمتر دیده شده از شهید حاجی زاده و محمود باقری
فرهنگ از قلب به قلب منتقل می‌شود نه از وزیر به مدیر کل / از مظلومیت‌های مقام معظم رهبری این است که همه بار کار فرهنگی را بر دوش ایشان گذاشته اند!  
دیدار سید حسن خمینی با خانواده سپهبد شهید محمد باقری
تصویری دیده نشده از شهیدان رشید، طهرانی‌مقدم و باقری
خاطره رضایی از سخنرانیش در جمع فرماندهان جنگ
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۰۶ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۴۴ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005oxb
tabnak.ir/005oxb