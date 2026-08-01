تصویری از شهید باقری در کنار رهبرشهید انقلاب
عکسی که مشاهده می کنید متعلق به آرشیو شخصی سرکار خانم سیده هدی حسینی خامنهای است که برای انتشار در اختیار رسانه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۳۵| |
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گزارش خطا
سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشهدار شود/باید از خدمتگزاران کشور بویژه رئیس جمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود
«طوفان الاقصی» آمریکا زدایی کرد/جدا کردن مردم تحت عناوینی مانند «طرفدار این یا آن» جای گله دارد/دیدگاه جمهوری اسلامی به دریا ریختن یهودیان نیست و ایران قائل به همهپرسی در فلسطین است
فرهنگ از قلب به قلب منتقل میشود نه از وزیر به مدیر کل / از مظلومیتهای مقام معظم رهبری این است که همه بار کار فرهنگی را بر دوش ایشان گذاشته اند!