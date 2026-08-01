حکم اعدام برای خواستگار سمج

حدود ۱۹ ماه پس از انتشار گزارشی درباره قتل هولناک «غزاله حدودی» به دست خواستگارش در سنندج، خانواده این زن جوان از صدور حکم اعدام قاتل خبر دادند؛ حکمی که اکنون برای تأیید نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۳، خبری در رکنا منتشر شد که جزئیات قتل دلخراش غزاله حدودی، زن ۲۷ ساله اهل سنندج را منتشر کرد؛ زنی که پس از رد درخواست ازدواج خواستگارش، هدف حمله هولناک او قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، متهم که از همسایه‌های غزاله بود، پس از شنیدن پاسخ منفی به درخواست ازدواج، به مغازه خیاطی این زن در نایسر سنندج رفت و با به آتش کشیدن محل، او را دچار سوختگی شدید کرد. غزاله پس از ۲ روز بستری در بیمارستان کوثر سنندج، بر اثر شدت جراحات جان باخت.

غزاله، متولد سال ۱۳۷۶ و مادر دختری ۱۱ ساله به نام «نیان» بود. او پس از جدایی از همسرش به دلیل اعتیاد، تلاش کرده بود با راه‌اندازی یک خیاطی، زندگی جدیدی را آغاز کند، اما قربانی خشونت خواستگارش شد.

اکنون خانواده غزاله حدودی از آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده خبر داده‌اند.

آنها اعلام کردند که دادگاه، حکم اعدام متهم را صادر کرده و پرونده برای طی مراحل قانونی و بررسی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

به گفته خانواده این زن جوان، در حال حاضر پرونده در انتظار تأیید رأی از سوی دیوان عالی کشور قرار دارد و پس از تأیید نهایی، مراحل قانونی اجرای حکم دنبال خواهد شد.

پرونده قتل غزاله حدودی در زمان وقوع، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت و انتشار تصاویر و جزئیات این جنایت، واکنش‌های بسیاری را نسبت به خشونت علیه زنان و ضرورت برخورد قاطع با عاملان چنین جرایمی برانگیخت.