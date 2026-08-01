پیام کاخ سفید درباره رویکرد ترامپ نسبت به ایران

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به گزارش‌های ادعایی درباره احتمال حملات تجاوزکارانه به ایران در پی نشست کابینه آمریکا در کمپ دیوید ادعا کرد: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، همچنان به راه‌حل دیپلماتیک متعهد است، اما به پاسخ دادن به حملات ایران ادامه خواهد داد.

«کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید روز جمعه به وقت محلی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با تکرار زیاده خواهی ها و لفاظی های واشنگتن در توجیه نقض تفاهم نامه اسلام آباد و حملات تجاوزکارانه به ایران مدعی شد: «ایالات متحده با ایران یک یادداشت تفاهم امضا کرد و آنها آن را نقض کردند، به کشتی‌های تجاری شلیک کردند و سربازان آمریکایی را کشتند.»

سخنگوی دولت ترامپ در توجیه حملات تجاوزکارانه و تروریستی آمریکا به ایران ادعا کرد: «رئیس جمهور ترامپ قرار نیست دست روی دست بگذارد و اجازه دهد این رفتار تروریستی رخ دهد.»

سخنگوی کاخ سفید مدعی شد: «ایران همچنان هزینه خواهد پرداخت تا زمانی که به میز مذاکره بازگردد؛ آن هم به شیوه‌ای که رئیس‌جمهور ترامپ آن را معنادار بداند.»

ترامپ روز جمعه به وقت محلی در نشست کابینه خود در کمپ دیوید در بخش دیگری از سخنانش در حالیکه در پی حملات در میانه مذاکرات، خود منجر به بی اعتمادی مقامات تهران شده است، به سرسختی ایران و تسلیم نشدنش اعتراف کرد و گفت: هر کسی به جای ایران بود تا حالا تسلیم شده بود، اما آنها تسلیم نشدند و بابت این آنها را تحسین می‌کنم.

ترامپ ادامه داد: ایرانی‌ها سرسخت هستند. تاکتیک‌های مذاکره ایرانی‌ها من را عصبانی می‌کند؛ آنها ۷ ساعت در مورد موضوعی که می‌تواند در ۱۰ دقیقه انجام شود، مذاکره می‌کنند. «من می‌گویم چرا به ۷ ساعت نیاز دارید؟ چرا نمی‌توانید ۱۰ دقیقه وقت بگذارید؟ شما ۵ دقیقه فرصت دارید، باید آن را حل کنید.»

وی در عین حال با بیان اینکه ویتکاف، کوشنر، ونس و روبیو در مذاکرات مربوط به ایران شرکت می‌کنند، مدعی شد: «ما می‌توانیم با ایران به توافق برسیم، اما دارم اعتمادم را به آنها از دست می‌دهم.»

آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض تفاهم نامه اسلام آباد حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفت و محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه بار دیگر آغاز کرد.

ارتش آمریکا به دستور ترامپ ۱۳ شب پیاپی به بهانه امنیت تنگه هرمز به خاک ایران حملات تجاوزکارانه انجام داد که با دفاع قاطعانه نیروهای مسلح ایران پاسخ داده شد و سرانجام این حملات متوقف شد. اما بار دیگر این حملات تجاوزکارانه ۷ مرداد ماه به وقت شرق آمریکا از سر گرفته شد.

واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» و اجرای عملیات فریب برای کشتی‌های تجاری، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه می‌کند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرت‌های خارجی تامین شود.