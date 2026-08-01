مادرکشی پسر جوان با ۸۰ ضربه چاقو
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ ساعت ۲۲ چهارشنبه دوازدهم آذر ۱۴۰۴ مردی هراسان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و از جنایتی هولناک در خانهاش خبر داد. او گفت پسر ۱۹ سالهاش همسرش را با چاقو به قتل رسانده و خودش را نیز زخمی کرده است.
با اعلام این خبر، مأموران کلانتری جنتآباد با حضور در محل با صحنهای دلخراش روبهرو شدند. پسر جوان با چاقوی آشپزخانه در دست مقابل مأموران ایستاده بود. پس از خلع سلاح او، مأموران با دنبال کردن رد خون به اتاق خواب رسیدند؛ جایی که پدر خانواده زخمی روی زمین افتاده بود و در کنار او جسد همسر ۴۵ سالهاش قرار داشت. بررسیهای اولیه نشان داد زن جوان براثر اصابت حدود ۸۰ ضربه چاقو جان خود را از دست داده است.
پدر خانواده، پس از درمان اولیه، در تحقیقات گفت: همراه دختر ۵ سالهام در اتاق دیگری خوابیده بودیم. همسرم در اتاقخواب بود و پسرم در پذیرایی استراحت میکرد. ناگهان صدای فریاد همسرم را شنیدم. وقتی از اتاق بیرون آمدم، دیدم پسرم با چاقو به جان مادرش افتاده است. برای نجات همسرم جلو رفتم، اما او چند ضربه هم به من زد و بعد در اتاق را بست. همان لحظه با پلیس تماس گرفتم. چند دقیقه بعد پسرم با لباسهای خونآلود از اتاق بیرون آمد. وقتی وارد اتاق شدم، دیگر همسرم جان باخته بود.
متهم پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران، ابتدا تلاش کرد با اظهارات ضد و نقیض مسیر تحقیقات را تغییر دهد، اما در نهایت مقابل شواهد و مدارک لب به اعتراف گشود.
وی درباره انگیزهاش گفت: مدتی بود مادرم زمان زیادی را در اینستاگرام میگذراند و همین موضوع باعث شده بود به او بدبین شوم. یک روز گوشیاش را گرفتم و دیدم یکی از بستگان صفحه او را دنبال میکند. همین موضوع باعث شد تصور کنم با او ارتباط دارد. هرچه مادرم میگفت اشتباه میکنم، باور نمیکردم و سوءظن رهایم نمیکرد.
وی ادامه داد: شب حادثه با چاقوی آشپزخانه وارد اتاق مادرم شدم. با دیدن من از خواب بیدار شد و بین ما مشاجره در گرفت. پدرم برای جدا کردن ما وارد اتاق شد که چند ضربه هم به او زدم. بعد دوباره به سمت مادرم حمله کردم و بارها با چاقو او را زدم. وقتی به خودم آمدم، متوجه شدم جانش را از دست داده است. قصد فرار داشتم، اما مأموران پلیس قبل از خروج از خانه مرا دستگیر کردند.
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در این جلسه متهم دوباره ادعاهای قبلی خود را تکرار کرد و گفت به تصور خیانت مادرش را کشته است.
پس از دفاعیات، قضات برای تحقیقات بیشتر پرونده را به دادسرا بازگرداندند تا با تکمیل تحقیقات، متهم دوباره از خود دفاع کند.
موقعی پیشرفت خواهیم کرد که کسی حق نداشته باشه به جای مقتول ، رضایت بده