پایان شایعه عوارض دریایی در بابالمندب
مرکز هماهنگی عملیاتهای بشردوستانه (HOCC) در صنعا اعلام کرد: اخبار منتشر شده درباره تصمیم یمن برای اعمال( تعیین و دریافت) عوارض عبور از کشتیها در تنگه بابالمندب صحت ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در صنعا تاکید کرد: عبور از تنگه استراتژیک بابالمندب همچنان بدون اخذ عوارض و رایگان است.
این در حالی است که نیروهای مسلح یمن با اعلام تداوم محاصره علیه عربستان اعلام کرد: 8 نفتکش سعودی را مجبور به تغییر مسیر کرده است.
نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیهای اعلام کرد: در راستای تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» و در پی اعمال دقیق تحریم دریایی بر کشتیهای نفتکش دشمن سعودی، 8 فروند نفتکش عربستان مجبور به تغییر مسیر به سمت «دماغه امید نیک» شدند.
نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که روند محاصره دشمن سعودی ادامه خواهد داشت و دست نیروهای مسلح به اذن خدا در هر کجا که امکانپذیر باشد به کشتیهای آن خواهد رسید.