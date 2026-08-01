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پایان شایعه عوارض دریایی در باب‌المندب

یمن شایعات منتشر شده مبنی بر تعیین عوارض بر تردد کشتی‌ها در باب‌المندب را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۱۲
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مالیات بر تنگه باب المندب

مرکز هماهنگی عملیات‌های بشردوستانه (HOCC) در صنعا اعلام کرد: اخبار منتشر شده درباره تصمیم یمن برای اعمال( تعیین و دریافت) عوارض عبور از کشتی‌ها در تنگه باب‌المندب صحت ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،  مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در صنعا تاکید کرد: عبور از تنگه استراتژیک باب‌المندب همچنان بدون اخذ عوارض و رایگان است.
 
این در حالی است که نیروهای مسلح یمن با اعلام تداوم محاصره علیه عربستان اعلام کرد: 8 نفتکش سعودی را مجبور به تغییر مسیر کرده است. 

نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره» و در پی اعمال دقیق تحریم دریایی بر کشتی‌های نفتکش دشمن سعودی، 8 فروند نفتکش عربستان مجبور به تغییر مسیر به سمت «دماغه امید نیک» شدند.

نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که روند محاصره دشمن سعودی ادامه خواهد داشت و دست نیروهای مسلح به اذن خدا در هر کجا که امکان‌پذیر باشد به کشتی‌های آن خواهد رسید.
 

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تنگه باب المندب مالیات یمن تکذیب
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