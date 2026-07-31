نبض خبر
از درد بیحجابی شبها در خانه گریه میکنم!
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر که جنجالش در بیت رهبری هنوز فراموش نشده در ویدیویی خطاب به نیکزاد نایب رئیسس مجلس شورای اسلامی گفت: «...با وضعیت حجاب میخواهیم چه کنیم؟ والله جوابی برای خدا نداریم... (علیرضا) سلیمی نماینده دیگر مجلس به من گفت از درد بیحجابی شبها در خانه گریه میکند!...» اظهارات این نماینده سوپرانقلابی را میبینید و میشنوید.
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غیر قابل انتشار: ۱۳۱
در انتظار بررسی: ۳۸
انتشار یافته: ۱۰۶
گریه برای تصفیه دل خیلی خوبه
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ناشناس| |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
آیا شما جوابی برای وضعیت اقتصادی مردم دارید؟
همش به همی نکات حاشیه ای پرداختید که وضع اقتصادی به این صورت شده
چطور وقتی که بیحجاب در تجمع شبانه میاد دلتان به درد تمیاید
همش به همی نکات حاشیه ای پرداختید که وضع اقتصادی به این صورت شده
چطور وقتی که بیحجاب در تجمع شبانه میاد دلتان به درد تمیاید
خدا خیرتون بده وقبول حق حالا درکنارش اگه یه اشکی هم برای شرمنده شدن سرپرستان خانواده بخاطر تورم شدید و بی عدالتی در کشور بریزین بد نیست
خدا بهت صبر بده ، به اعصابت مسلط باش
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ناشناس| |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ggg| |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
به نظرم به مشکلات دیگه کشور هم توجه کنید . نماینده اید دیگه . حامع الاطراف باشید
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ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ادغغا| |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
از درد فقر و گرسنگی و سفره خالی مردم چطور؟ از درد جوانهای در آرزوی ازدواج چطور؟ از درد رشوه و باند بازی چطور؟ از درد سوء مدیریت چطور؟ از درد....
ایشان ازدرد گرسنگی وفقر مردم هم شب ها گریه می کند ؟؟!!!
البته که امثال اینها اصلا نمیدانند بی کاری وفقر گرسنگی یعنی چه
البته که امثال اینها اصلا نمیدانند بی کاری وفقر گرسنگی یعنی چه
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ناشناس| |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
درد گرسنگی گریه داره اونم توی این کشور غنی از هر منبعی!
اما درد بی غیرتی و بی حیایی هم گریه داره و هیچ منافاتی با هم نداره!
صصث| |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
نگاه نکن حاجی...خدا آیه ای هم درباره چشم پوشیدن از نگاه به نا محرم هم داره
از درد فقر گریه نمی کنی؟
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ناشناس| |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
ناشناس| |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰