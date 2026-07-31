محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر که جنجالش در بیت رهبری هنوز فراموش نشده در ویدیویی خطاب به نیکزاد نایب رئیسس مجلس شورای اسلامی گفت: «...با وضعیت حجاب میخواهیم چه کنیم؟ والله جوابی برای خدا نداریم... (علیرضا) سلیمی نماینده دیگر مجلس به من گفت از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کند!...» اظهارات این نماینده سوپرانقلابی را می‌بینید و می‌شنوید.