En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 3403
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۷۴۹۵
کد خبر:۱۳۸۷۴۹۵
28139 بازدید
نظرات: ۱۰۶
نبض خبر

از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر که جنجالش در بیت رهبری هنوز فراموش نشده در ویدیویی خطاب به نیکزاد نایب رئیسس مجلس شورای اسلامی گفت: «...با وضعیت حجاب میخواهیم چه کنیم؟ والله جوابی برای خدا نداریم... (علیرضا) سلیمی نماینده دیگر مجلس به من گفت از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کند!...» اظهارات این نماینده سوپرانقلابی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محمد تقی نقدعلی ویدیو برخورد با بی حجابی لایحه حجاب و عفاف سوپرانقلابی حجاب
اخبار مرتبط
اعتراض شدید به سوپرانقلابی‌ها: هرکس را بی‌آبرو کردند، شهید شد!
ویدیوی جنجالی مجری عرب درباره حجاب اجباری در ایران
در مورد هر چیزی، رجوع به نظر مردم قابل اجرا نیست!
نباید به خاطر حجاب کشور را دچار ناترازی اجتماعی کنیم
پوشش بی‌بند و بار 20 سال پیش الان شرعی و عرفی است!
بعضی بچه حزب اللهی می‌گویند همه ایران باید مثل ما باشند!
مسئله حجاب اولویت کشور نیست؛ 1401 اشتباه کردیم
پیش بینی رهبر شهید انقلاب درباره سرنوشت سوپرانقلابی‌‌ها
کیانیان: این دختران روسری برداشتند، مثل نوه مسئولین مایو دو تکه نپوشیدند!
مرجع تقلید: بی‌حجابی مبارزه کردنی نیست!
معصومه ابتکار: امیدوارم قانون عفاف و حجاب اجرا نشود
لایحه عفاف و حجاب چه زمانی به صحن علنی مجلس می‌رود؟/ واحد درسی حجاب به مدارس می‌آید؟
به شهید رئیسی گفتند هزینه پس گرفتن لایحه حجاب بالاست!
بی‌حجاب مزاحم ماست، نباید تحملش کنیم
هدیه کراوات به وزیر ارشاد و اعتراض به برخورد بابت حجاب‌ در افتتاحیه جشنواره فجر
حمله شدید به محمدرضا باهنر بابت حجاب زنان
شعارهای عجیب سوپرانقلابی‌ها علیه ارکان نظام: از بی‌غیرتی بمیرید!
طعنه حسن روحانی به سوپرانقلابی‌ها
اصلاح نرم پارادایم‌ جمهوری اسلامی؛ پایان لایحه حجاب
پرسش تند دانشجوی گیلانی از رسایی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳۱
در انتظار بررسی: ۳۸
انتشار یافته: ۱۰۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
10
65
پاسخ
تابناک انگار ماشین تشخیص را انداختی انقلابی و سوپر انقلابی و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
9
135
پاسخ
گریه برای تصفیه دل خیلی خوبه
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
گریه کن گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
10
181
پاسخ
آیا شما جوابی برای وضعیت اقتصادی مردم دارید؟
همش به همی نکات حاشیه ای پرداختید که وضع اقتصادی به این صورت شده
چطور وقتی که بیحجاب در تجمع شبانه میاد دلتان به درد تمیاید
جلال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
5
174
پاسخ
خدا خیرتون بده وقبول حق حالا درکنارش اگه یه اشکی هم برای شرمنده شدن سرپرستان خانواده بخاطر تورم شدید و بی عدالتی در کشور بریزین بد نیست
هیچکس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
12
280
پاسخ
خدا بهت صبر بده ، به اعصابت مسلط باش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
غیرت چیز خوبیه که متاسفانه خیلی ها ندارندالان کلی پیام میدن که حاج آقا شما برای معیشت مردم هم گریه می کنی البته این کسانی که تغریبا عریان میان بیرون ومردانی که با شلوارک میان بیرون 90درصدشون مشکل معیشت ندارن بلکه مشکل غیرت دارن .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
خدا به شما هم غیرت بده .البته سوپر انقلابی ها الان در دولت جایی نداره آمان خودتون هست تورم 130 درصدی مواد غذایی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
آقای با غیرت هر کسی رو تو قبر خودش میزارن.شما غیرت داری اول از همه به زن و بچه خودت خرج کن.دوم غیرتت رو خرج اونی کن که تا کمر میره تو سطل آشغال برای روزی خودش.
ggg
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
واقعا
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
9
307
پاسخ
به نظرم به مشکلات دیگه کشور هم توجه کنید . نماینده اید دیگه . حامع الاطراف باشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
85 درصد مردم هم شبها از فقر و گرانی و دزدی گریه می کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
از بی کاری وپول نداشتن وعمل داری نمیتونی هزینش تهیه کنی چی خوابت میبره ا
ادغغا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
دقیقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
8
377
پاسخ
از درد فقر و گرسنگی و سفره خالی مردم چطور؟ از درد جوانهای در آرزوی ازدواج چطور؟ از درد رشوه و باند بازی چطور؟ از درد سوء مدیریت چطور؟ از درد....
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
8
336
پاسخ
ایشان ازدرد گرسنگی وفقر مردم هم شب ها گریه می کند ؟؟!!!
البته که امثال اینها اصلا نمیدانند بی کاری وفقر گرسنگی یعنی چه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
کاری به این آقا ندارم اما!
درد گرسنگی گریه داره اونم توی این کشور غنی از هر منبعی!
اما درد بی غیرتی و بی حیایی هم گریه داره و هیچ منافاتی با هم نداره!
صصث
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
واقعا همینطوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
17
286
پاسخ
نگاه نکن حاجی...خدا آیه ای هم درباره چشم پوشیدن از نگاه به نا محرم هم داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
8
304
پاسخ
از درد فقر گریه نمی کنی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
خودتون رو گول می زنید با توجيه خنده دار؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
دولت وفاقی ها داره میخنده به فقر أمثال تو وخانواده تان که اتفاقا موافقان برخورد با بی غیرت هاست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
من شبهاسرگرسنه بربالین میگذارم یک استکان چای راهم ندارم بخورم...
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر