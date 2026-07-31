صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هلاکت و دستگیری قاتلان سه پلیس شادگانی

فرمانده انتظامی خوزستان  از به هلاکت رسیدن  و دستگیری قاتلان سه پلیس شادگانی در کمتر از۲۴ ساعت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۹۲
| |
4347 بازدید
دستگیری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد: ماموران انتظامی شادگان روز پنج‌شنبه ۸ مردادماه با هماهنگی قضایی برای دستگیری دو قاچاقچی سلاح و مهمات، به یکی از مناطق این شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: افراد شرور به محض مشاهده ماموران به صورت کاملاً ناجوانمردانه‌ به طرف آنها شلیک که با آتش متقابل پلیس مواجه شدند.

فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به شهادت سه تن از کارکنان پلیس در این درگیری افزود: مأموران با تحقیقات گسترده پلیسی محل اختفا افراد شرور را شناسایی و در یک عملیات منسجم با آتش متقابل یک نفر از قاچاقچیان را به هلاکت رساندند و نفر دوم پس از مجروح شدن، دستگیر شد.

سردار میرفیضی ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت سه پلیس شجاع و جان برکف، تصریح کرد: فرماندهی انتظامی با هرگونه ناامنی و قانون شکنی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راه از اهدایِ جان شیرین خود دریغ نخواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خوزستان پلیس قاتل شادگان دستگیری قاچاق سلاح
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حکم اعدام برای خواستگار سمج
شهادت یک مامور پلیس در درگیری با سارقان مسلح شادگان
قاتلان ۲ بسیجی شهید حادثه تروریستی مشهد دستگیر شدند
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۰۶ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۴۴ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005owu
tabnak.ir/005owu