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ترامپ به مذاکره و توافق با ایران تمایل دارد

روزنامه نیویورک پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ترامپ مایل به امضای توافق با ایران و فرصت دادن به مذاکره است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۸۴
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، روزنامه نیویورک پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده فرصت دادن به مذاکرات با ایران است اما در صورتی که تهران با آتش بس موافقت کند.

بر اساس این گزارش، این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرد: ترامپ مایل به امضای توافق با ایران است اما اگر حملات ایران ادامه یابد، اینکار برایش هزینه خواهد داشت.

ادعای این مقام آمریکایی درباره هزینه داشتن حملات به منافع آمریکا در منطقه برای ایران در حالی است که به اذعان محافل منطقه ای و بین المللی و حتی رسانه های داخل آمریکا، پایگاه ها و منافع واشنگتن در منطقه در پی حملات ایران متحمل خسارت های سنگین شده اند.

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آمریکا ترامپ ایران مذاکره جنگ حمله حمله زمینی محاصره توافق مذاکرات ایران و آمریکا
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