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داغ‌ترین شهر خوزستان با دمای ۵۱.۱ درجه

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: موج گرمای شدید در استان همچنان ادامه دارد و امیدیه با ثبت دمای ۵۱.۱ درجه سلسیوس در صدر فهرست گرم‌ترین نقاط خوزستان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۷۷
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دمای خوزستان

به گزارش تابناک، محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشه دمای کمینه و بیشینه ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ دمای هوا در اغلب شهرهای استان در محدوده بسیار بالا ثبت شد و چندین ایستگاه هواشناسی دمای ۴۹ تا ۵۰ درجه و بالاتر را تجربه کردند.

وی افزود: پس از امیدیه، رامشیر با ۵۰.۶ درجه، آغاجاری با ۵۰.۳ درجه، بستان با ۵۰ درجه، هویزه با ۴۹.۶ درجه و اهواز با ۴۹.۵ درجه در ردیف گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: دمای بیشینه در گتوند ۴۹.۳ درجه، آبادان ۴۹.۱ درجه، بهبهان و شوش ۴۹ درجه، رامهرمز ۴۸.۸ درجه، شوشتر و هندیجان ۴۸.۴ درجه و صفی‌آباد دزفول ۴۸ درجه ثبت شد.

سبزه‌زاری بیان کرد: در مسجدسلیمان و هفتکل نیز دمای ۴۷.۸ درجه، در کشاورزی اهواز ۴۷.۴ درجه، در شادگان ۴۷.۳ درجه، در حسینیه ۴۷.۲ درجه و در بندر ماهشهر ۴۶.۶ درجه گزارش شد.

وی تصریح کرد: لالی با ۴۶.۳ درجه، ایذه با ۴۴.۶ درجه و دزپارت با ۳۷.۴ درجه کمترین دمای بیشینه ثبت‌شده در بین ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان بودند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: میانگین دمای بیشینه استان در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸ درجه بوده است.

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خوزستان دمای هوا گرمای هوا دمای 50 درجه امیدیه
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tabnak.ir/005owf
tabnak.ir/005owf