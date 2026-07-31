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ادعای وزیر خزانه داری آمریکا علیه دارایی‌های ایران

وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگو با فاکس بیزنس ادعا کرد که تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار بر ایران از طریق عملیات خشم حماسی و خشم اقتصادی متوقف نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۷۴
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وزیر خزانه داری آمریکا

به گزارش تابناک، «اسکات بسنت» در سخنانی مدعی شد: «ما محاصره را برقرار کرده‌ایم. همان‌طور که در هفته گذشته دیدید، مجموعه‌ای از اقدامات را اعلام کرده‌ایم و هرگز متوقف نخواهیم شد.»

آمریکا مدت کوتاهی پس از امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان تهران و واشنگتن با نقض بند پنج این تفاهم‌نامه که به‌وضوح امکان بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات ایران را فراهم می‌کرد، تلاش کرد برای تضعیف حق حاکمیت ایران بر این آبراه به عنوان یک کشور ساحلی، کشتی‌ها را از مسیر غیرقانونی و ناامن عبور دهد.

پس از پاسخ ایران و متوقف کردن این کشتی‌ها، ارتش تروریستی آمریکا اقدام به تکرار تجاوزگری علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران کرد که در آن اهداف نظامی و غیرنظامی، شامل پل‌ها، تاسیسات تصفیه آب و برج مراقبت دریایی در بنادر ایران مورد اصابت قرار گرفتند. واشنگتن همچنین محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران را از سر گرفته است. پاسخ ایران به این تجاوزگری طی عملیات نصر ۲ موجب درگرفتن دور جدیدی از تنش‌های نظامی میان دو طرف شد.

ساعاتی پیش حساب رسمی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در ایکس در پیامی اعلام کرد؛ به علت تداوم اقدامات تجاوزکارانه نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست. به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواست‌ها بر اساس ترتیب و زمان‌بندی بررسی و مجوزها به مرور صادر خواهند شد.

بسنت در ادامه این گفت‌وگو با تکرار ادعاهای بی اساس خود مبنی بر تعقیب دارایی‌های ایران مدعی شد که رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد از این منابع در ارتباط با حملات به کشتی‌هایی که در حال عبور از تنگه هرمز هستند، استفاده کند.

وزیر خزانه داری آمریکا بار دیگر مدعی شد: «دارایی‌های زیادی از ایران در نقاط مختلف جهان وجود دارد و ما آن‌ها را ردیابی خواهیم کرد.»

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که حتی کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی بارها اذعان کرده‌اند که تنها دیپلماسی می‌تواند بحران موجود در غرب آسیا را حل کند و هرگونه اقدام دیگر ترامپ علیه ایران با شکست قطعی روبرو خواهد شد.

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آمریکا اسکات بسنت خزانه داری آمریکا ایران دارایی های ایران اموال بلوکه شده
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