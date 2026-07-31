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افت بیش از یک درصدی قیمت نفت

قیمت‌های جهانی نفت خام با وجود افت بیش از یک درصدی در مسیر افزایش ماهانه قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۶۵
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نفت

به گزارش تابناک از وزارت نفت، قیمت نفت در معامله‌های روز جمعه (نهم مرداد) به‌دنبال محدود شدن تردد نفتکش‌ها در خلیج فارس بیش از یک درصد کاهش یافت، با این حال، قیمت نفت همچنان مسیر افزایش ماهانه را در پیش گرفته است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۸ و ۷ دقیقه روز جمعه به وقت گرینویچ یا یک دلار و ۲۸ سنت یا ۱.۴۴ درصد کاهش به ۸۷ دلار و ۷۵ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با یک دلار و ۴۸ سنت یا ۱.۷۷ درصد افت، ۸۲ دلار و ۱۱ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

قیمت‌های نفت خام شاخص برنت تاکنون در ماه جاری میلادی (ژوئیه) که امروز پایان می‌یابد در مسیر افزایش ۲۱ درصدی و دابلیوتی‌آی در مسیر رشد ۱۸ درصدی قرار دارند.

اوله والبای، تحلیلگر بازار در مؤسسه اس‌ئی‌بی ریسرچ (SEB Research) در این باره گفت: بازار معامله بر اساس عامل جنگ را متوقف کرده است و اکنون بر اساس داده‌های مربوط به حمل‌ونقل دادوستد می‌شود.

خطرهای ژئوپلیتیک همچنان پابرجاست

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر مؤسسه فیلیپ نوا، در این باره گفت: خطرهای امنیتی بالاتر، هزینه‌های حمل‌ونقل و حق بیمه را افزایش داده و باعث افزایش قابل توجه ریسک ژئوپلیتیک در قیمت نفت شده است.

حمله پهپادی که باعث آتش‌سوزی دو شناور ویژه حمل گاز در بندر دمیاط مصر واقع در مدیترانه شد، حمل‌ونقل از طریق کانال سوئز، یکی از مسیرهای صادرات نفت عربستان در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه، را با تهدیدی تازه‌ روبه‌رو کرده است.

تنش‌ها در خاورمیانه عبور نفتکش‌ها از تنگه‌های باب‌المندب و هرمز، دو گلوگاه مهم انرژی جهان را با اختلال روبه‌رو کرده است.

پیش از درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه، حدود یک پنجم محموله‌های نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما از آن زمان تاکنون تردد از این آبراه راهبردی به شدت کاهش یافته و حتی برای دوره‌هایی هم متوقف شده است.

در همین حال، سه منبع مطلع اعلام کردند که شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) با هدف توسعه ناوگان حمل‌ونقل محموله‌های نفت خام، پنج نفتکش غول‌پیکر به ارزش حدود ۵۹۰ میلیون دلار خریده، این در حالی است که عبور از دریای سرخ و تنگه هرمز با اختلال روبه‌روست.

ارتش اوکراین هم به‌تازگی مدعی شد که پالایشگاه نفت ولگوگراد روسیه را هدف قرار داده و باعث آتش‌سوزی در این تأسیسات شده است.

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برچسب ها
نفت بازار نفت وزارت نفت قیمت نفت خلیج فارس نفتکش ها تنگه هرمز
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