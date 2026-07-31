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ادعای تکراری ترامپ: حملات به ایران را ادامه خواهیم داد

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر ادعای خود را درباره تداوم حملات شدید به ایران تکرار کرد و گفت که عملیات علیه ایران به خوبی پیش می‌رود.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۶۲
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ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که به وارد کردن حملات شدید به ایران ادامه خواهند داد.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: به وارد کردن ضربات شدید خود به ایران ادامه خواهیم داد.

ترامپ که به اذعان رسانه‌های آمریکایی در قبال جنگ ایران سردرگم است و از نبود راهبرد واحد دولتش در این خصوص عصبانی است، افزود: عملیات علیه ایران به خوبی پیش می رود و همه کاری که باید انجام دهیم این است که برای رسیدن به پیروزی ادامه دهیم.

وی در ادامه اظهارات واهی خود مدعی شد: به ایران ضربات شدیدی وارد می کنیم و به کسب پیروزی ها ادامه می دهیم.

ترامپ که تا کنون به هیچ یک از اهداف ادعایی خود در جنگ علیه ایران دست نیافته است، ادعا کرد: آنچه می توانیم انجام دهیم این است که به دستیابی به پیروزی ادامه دهیم و سپس اتفاقی درباره ایران خواهد افتاد. ایران در نهایت گزینه ای جز عقب نشینی نخواهد داشت.

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