صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیام پزشکیان برای درگذشت مادر شهیدان «آدمی»

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام عبدالرحمان، حسین و محمد «آدمی» را به خانواده آن مرحومه و مردم شریف و شهیدپرور استان یزد تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۵۹
| |
584 بازدید
مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحومه حاجی خانم ربابه فلاح‌زاده مادر بزرگوار شهیدان والامقام «آدمی» تصریح کرد: این مادر فداکار که سالیان متمادی با صبر، ایمان و استقامت، فراق فرزندان دلبند خود را تحمل کرد، جلوه ای ماندگار از عظمت و شکوه مادران شهید این سرزمین را به نمایش گذاشت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه حاجیه خانم ربابه فلاح‌زاده، مادر بزرگوار شهیدان والامقام عبدالرحمن، حسین و محمد آدمی را به خانواده محترم و مردم شریف و شهیدپرور استان یزد تسلیت می‌گویم.

این مادر فداکار که سالیان متمادی با صبر، ایمان و استقامت، فراق فرزندان دلبند خود را تحمل کرد، جلوه‌ای ماندگار از عظمت و شکوه مادران شهید این سرزمین را به نمایش گذاشت.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیام تسلیت مادر شهید
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تسلیت پزشکیان در پی شهادت پزشک جانباز
پزشکیان تسلیت گفت
پیام پزشکیان برای درگذشت سردار افشار
پیام پزشکیان درپی شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین
پیام تسلیت پزشکیان به سقاب اصفهانی
پیام پزشکیان برای درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی
تسلیت پزشکیان برای درگذشت استاد کامران فانی
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ در پایگاه هفتم شکاری شیراز
تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم
آشتی چهره‌های سینما در پیاده‌روی اربعین
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
تصاویر حمله پهپادی روسیه به کشتی ترکیه‌ای
چرخش امارات به تنش زدایی با ایران با دستور مذاکره مستقیم؛ «بن زاید» چرا تغییر رویه داد؟
چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش
تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب
آمریکا نباید ایران را از مدیریت تنگه هرمز کنار بگذارد/ هر ایده‌ای باید با مشارکت ایران باشد
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد
رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
نیسان تیانا بازگشت؛ سدانی که آمده تا ثابت کند دوران باشکوه سدان‌های ژاپنی هنوز تمام نشده است
تقابل دوباره سنا و کاخ سفید برای جنگ با ایران
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۸ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005owN
tabnak.ir/005owN