پیام پزشکیان برای درگذشت مادر شهیدان «آدمی»

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام عبدالرحمان، حسین و محمد «آدمی» را به خانواده آن مرحومه و مردم شریف و شهیدپرور استان یزد تسلیت گفت.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مرحومه حاجی خانم ربابه فلاح‌زاده مادر بزرگوار شهیدان والامقام «آدمی» تصریح کرد: این مادر فداکار که سالیان متمادی با صبر، ایمان و استقامت، فراق فرزندان دلبند خود را تحمل کرد، جلوه ای ماندگار از عظمت و شکوه مادران شهید این سرزمین را به نمایش گذاشت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه حاجیه خانم ربابه فلاح‌زاده، مادر بزرگوار شهیدان والامقام عبدالرحمن، حسین و محمد آدمی را به خانواده محترم و مردم شریف و شهیدپرور استان یزد تسلیت می‌گویم.

این مادر فداکار که سالیان متمادی با صبر، ایمان و استقامت، فراق فرزندان دلبند خود را تحمل کرد، جلوه‌ای ماندگار از عظمت و شکوه مادران شهید این سرزمین را به نمایش گذاشت.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران