ادعای محاصره زمینی ایران؛ از واقعیت تا فریب

روزنامه انگلیسی تلگراف مدعی شد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که راهبرد خود را در بازگشایی تنگه هرمز ناکارآمد می‌بیند در حال بررسی گزینه‌های دیگر برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره از طریق اعمال فشار بر آن است و یکی از این گزینه‌ها محاصره زمینی است که برخی آن را غیرممکن و برخی فریبی برای آزمودن موضع ایران توصیف کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع آگاه مدعی شدند، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی علیه ایران در حال بررسی محاصره زمینی ایران هستند.

روزنامه انگلیسی تلگراف به نقل از این منابع مدعی شد: این پیشنهاد یکی از چندین گزینه‌ای است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پس از آن که یک کارزار نظامی طولانی نتوانسته ایران را به زانو درآورد برای افزایش فشار اقتصادی بر نظام آن بررسی می‌کنند.

به گفته این منابع، رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سه‌شنبه گذشته در دیداری در دفتر بیضی کاخ سفید، درباره افزایش فشار اقتصادی بر ایران «از طریق ابزارهای نظامی و غیرنظامی» گفت‌وگو کردند.

تلگراف در توضیح این ادعا نوشت: این طرح احتمالا مستلزم آن است که آمریکا و اسرائیل از همسایگان و شرکای منطقه‌ای ایران بخواهند که گذرگاه‌های مرزی را محدود یا تعطیل کنند و جریان صادرات و واردات را محدود سازند.

با این حال، شان مک‌فارلند، ژنرال سه‌ستاره بازنشسته آمریکا با بیان این که محاصره زمینی «تقریبا غیرممکن» است، در اظهاراتی ضدایرانی مدعی شد که از بین بردن توان تجارت ایران منجر به انزوای اقتصادی آن می‌شود و فشار زیادی وارد می‌کند. او بیان کرد: «ایران از طریق زمین با کشورهای زیادی هم‌مرز است و عراق بسیار با ایران همسو است. این امر توقف ورود هرگونه کمک به ایران را بسیار دشوار می‌کند.»

این ادعا در حالی مطرح شده است که ارتش تروریستی آمریکا از روزهای اول آتش‌بس با نقض تعهدات خود اقدام به محاصره غیرقانونی بنادر ایران کرده است. اگرچه این محاصره ذیل یادداشت تفاهم‌ پایان جنگ میان ایران و آمریکا لغو شد، اما مدتی بعد به دلیل پاسخ ایران به نقض بند ۵ تفاهم‌نامه از سوی واشنگتن که صراحتا مقرر داشته هرگونه تردد از تنگه هرمز باید با ترتیبات ایرانی انجام شود، آمریکا دوباره آن را اعمال کرد.

نیروهای مسلح ایران این شرارت را توسعه جنگ در منطقه دانسته و تاکید کرده‌اند پاسخ مقتدرانه به آن ادامه خواهد یافت.

در همین حال، دستگاه دیپلماسی ایران اقداکات تجاوزکارانه‌ای از این دست با هدف مجازات جمعی عمدی مردم ایران را نقض منشور سازمان ملل و به منزله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانسته است.

رسانه انگلیسی تلگراف در ادامه این گزارش نوشت: یک محاصره زمینی می‌تواند گذرگاه‌های مرزی کلیدی مانند اینچه‌برون و سرخس که ایران را به ترکمنستان متصل می‌کنند، هدف قرار دهد.

ایران با عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد- به این معنی که مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی باید این کشورها را که بسیاری از آن‌ها متحدشان نیستند به همکاری ترغیب کنند. واشنگتن ممکن است پاکستان و عراق را که متحدان نزدیک آن در منطقه محسوب نمی‌شوند، به عنوان حلقه‌های ضعیف ببیند.

اگر هر یک از هفت کشور هم‌مرز با ایران برای همکاری موافقت کنند، با پیامدهای اقتصادی خاص خود و تهدید حملات تلافی‌جویانه ایران روبه‌رو خواهند شد.

یک منبع آگاه از گفت‌وگوها به تلگراف گفت که ترامپ معتقد است که در راهبرد فعلی خود برای بازگشایی تنگه هرمز به انتهای راه رسیده است. این منبع در ادامه مدعی شد که بنابراین، رئیس‌جمهور آمریکا به گزینه‌های مختلفی برای تشدید تنش می‌اندیشد که بتواند ایران را به پای میز مذاکره بازگرداند.

با این حال، تلگراف نوشت: این احتمال نیز وجود دارد که اسرائیل و آمریکا این طرح را به عنوان یک فریب مطرح کرده‌اند تا توجه تهران را از گام واقعی بعدی خود منحرف کنند.