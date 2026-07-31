قطعی سراسری اینترنت در ترکیه!
میلیونها کاربر اینترنت در سراسر ترکیه امروز جمعه نهم مرداد ماه با قطعی گسترده و سراسری خدمات اینترنت مواجه شدند و دسترسی آنها به شبکه برای ساعتها قطع شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۵۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، پایگاه ردیابی قطعی «داون دیتکتور» (Downdetector) اعلام کرد که تا ساعت ۱۲ امروز (به وقت محلی) گزارشهای بی شماری از اختلال در سرویس اینترنت ترکیه را ثبت کرده است.
به نوشته روزنامه ترکی تودی، شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنتی «ترکنت» (TurkNet) در بیانیهای در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، این اختلال را تأیید و اعلام کرد که تیمهای فنی در تلاش برای بازیابی اتصال هستند اما تاکنون علت قطعی و زمان دقیق برقراری مجدد سرویس را اعلام نکرده است.
همچنین سازمان نت بلاکس (NetBlocks) که رصد دسترسی به اینترنت در دنیا را بررسی میکند هم این اختلال را تأیید و اعلام کرد که دادههای شبکه نشان میدهد اینترنت در ترکیه دچار قطعی سراسری شده است.
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