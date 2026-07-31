واکنش سناتور دموکرات به اظهارات ترامپ
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در پی مطرح شدن یک تناقضگویی غیرمنطقی دیگر از سوی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده با موضوع وضع تحریمهای مالی علیه ایران «تد لیو»، نماینده دموکرات کنگره آمریکا واکنش تندی به ترامپ نشان داده و او را دروغگو و نادان خواند.
تد لیو، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا این واکنش را خطاب به این ادعای ترامپ مطرح کرد که طی آن گفته بود: «مایلم ایران را هم به فهرست تعرفههای آمریکا اضافه کنم نه اینکه فقط به فهرست تحریمها اضافه کنم. این چیزی بود که لیندسی [گراهام] میخواست. مایلم که شاهد وضع تعرفهها علیه ایران باشم. این واقعا چیزی بود که لیندسی می خواست.»
تد لیو در واکنش به این ادعا گفت: «رئیس جمهور آمریکا نادان و یک دروغگو است. ما از قبل ممنوعیت تجارت با ایران را وضع کردهایم. تعرفهها هیچ کاری انجام نخواهند داد. ایران دارد به ترامپ به خاطر این تهدید مضحک، میخندد.»
لیو همچنین در ادامه این توئیت نوشت: «همچنین سناتور گراهام هم به خاطر این ممنوعیت تجاری موجود نیز اگر تعرفههایی علیه ایران وضع میشد هم اهمیتی به آنها نمیداد.»
این توئیت نماینده دموکرات آمریکایی نشان میدهد گزافهگوییها و تناقضگویی های رئیس جمهور آمریکا حالا به حدی او را گمراه ساخته و به بیراهه کشانده که حتی دیگر سیاستمداران عرصه داخلی ایالات متحده را نیز کلافه و عاصی کرده است.