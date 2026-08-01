حمله به پایگاه آمریکا در اردن یک شاهکار بود / باید پیشدستانه ضربه بزنیم
علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره حملات اخیر آمریکا و ادعاهای مطرحشده پیرامون مذاکرات، با انتقاد از برخی تفکرهای افراطی در خصوص لزوم انجام مذاکرات، اظهار کرد: برخی تفکرهای افراطی غلط همچنان در کشور وجود دارد و تا زمانی که این تفکرها در سیستم تصمیمگیری و اجرایی حضور دارند، از این مصیبتها خواهیم داشت. بسیاری از ضربههایی که کشور در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی خورده، نتیجه همین تفکرهای غلط است.
احمدی ادامه داد: متأسفانه این تفکرها همچنان ادامه دارد و نه به تذکرات ملت توجه میکنند و نه به تذکرات بزرگان.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر ادامه مذاکرات نیز گفت: اینکه ترامپ یا دیگر مسئولان آمریکایی اعلام میکنند مذاکرات در جریان است، چندان صحت ندارد و باید اخبار صحیح را از کانالهای رسمی داخلی دنبال کنیم.
وی در عین حال تصریح کرد: البته ناگفته نماند که همچنان تفکری در داخل به دنبال مذاکره است و به مقاومت و دفاع اعتقاد ندارد. اگر هماهنگی کامل میان دیپلماسی و میدان شکل نگیرد، باز هم از این بازیها خواهیم دید؛ همانطور که تاکنون نیز از این ناحیه ضربه خوردهایم.
احمدی با اشاره به وضعیت این جریان در ساختارهای مختلف کشور گفت: این تفکر فقط محدود به دولت نیست؛ در کمیسیونها و بخشهای مختلف نیز حضور دارد.
وی درباره پاسخ جمهوری اسلامی به اقدامات آمریکا نیز اظهار کرد: اگر منتظر بمانیم، دشمن خودش جلو میآید. در این نزدیک به ۵۰ سال هم این موضوع برای ما ثابت شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما باید پیشدستانه عمل کنیم و پیشدستانه ضربه بزنیم. امروز دشمن هرچند امکانات زیادی دارد، اما هیمنه و ابهت او در برابر مقاومت ملت ایران و فرهنگ شهادت شکسته است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم.
احمدی در پایان، حمله اخیر سپاه به پایگاه آمریکا در اردن را «عملیاتی بسیار بزرگ» توصیف کرد و گفت: این اقدام یکی از شاهکارهای این دوره بود و باید از نیروهای مسلح برای آن قدردانی کرد.
نکنه معنی افراطی عوض شده، خواهان جنگ بودن تفکر افراطی محسوب میشه نه خواهان صلح و مذاکره.
ایشون نماینده کجا هستند؟؟؟