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احمدی در گفت‌و‌گو با تابناک:

حمله به پایگاه آمریکا در اردن یک شاهکار بود / باید پیش‌دستانه ضربه بزنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه حمله سپاه به پایگاه آمریکا در اردن، شاهکار این دوره بود، تأکید کرد: جمهوری اسلامی باید در برابر آمریکا و متحدانش با اقدام پیش‌دستانه عمل کند.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۲۸
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23251 بازدید
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۱۷

حمله به پایگاه آمریکا در اردن یک شاهکار بود / باید پیش‌دستانه ضربه بزنیم

علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره حملات اخیر آمریکا و ادعاهای مطرح‌شده پیرامون مذاکرات، با انتقاد از برخی تفکرهای افراطی در خصوص لزوم انجام مذاکرات، اظهار کرد: برخی تفکرهای افراطی غلط همچنان در کشور وجود دارد و تا زمانی که این تفکرها در سیستم تصمیم‌گیری و اجرایی حضور دارند، از این مصیبت‌ها خواهیم داشت. بسیاری از ضربه‌هایی که کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی خورده، نتیجه همین تفکرهای غلط است.

احمدی ادامه داد: متأسفانه این تفکرها همچنان ادامه دارد و نه به تذکرات ملت توجه می‌کنند و نه به تذکرات بزرگان.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر ادامه مذاکرات نیز گفت: اینکه ترامپ یا دیگر مسئولان آمریکایی اعلام می‌کنند مذاکرات در جریان است، چندان صحت ندارد و باید اخبار صحیح را از کانال‌های رسمی داخلی دنبال کنیم.

وی در عین حال تصریح کرد: البته ناگفته نماند که همچنان تفکری در داخل به دنبال مذاکره است و به مقاومت و دفاع اعتقاد ندارد. اگر هماهنگی کامل میان دیپلماسی و میدان شکل نگیرد، باز هم از این بازی‌ها خواهیم دید؛ همان‌طور که تاکنون نیز از این ناحیه ضربه خورده‌ایم.

احمدی با اشاره به وضعیت این جریان در ساختارهای مختلف کشور گفت: این تفکر فقط محدود به دولت نیست؛ در کمیسیون‌ها و بخش‌های مختلف نیز حضور دارد.

وی درباره پاسخ جمهوری اسلامی به اقدامات آمریکا نیز اظهار کرد: اگر منتظر بمانیم، دشمن خودش جلو می‌آید. در این نزدیک به ۵۰ سال هم این موضوع برای ما ثابت شده است.

حمله به پایگاه آمریکا در اردن یک شاهکار بود / باید پیش‌دستانه ضربه بزنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما باید پیش‌دستانه عمل کنیم و پیش‌دستانه ضربه بزنیم. امروز دشمن هرچند امکانات زیادی دارد، اما هیمنه و ابهت او در برابر مقاومت ملت ایران و فرهنگ شهادت شکسته است و باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم.

احمدی در پایان، حمله اخیر سپاه به پایگاه آمریکا در اردن را «عملیاتی بسیار بزرگ» توصیف کرد و گفت: این اقدام یکی از شاهکارهای این دوره بود و باید از نیروهای مسلح برای آن قدردانی کرد.

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برچسب ها
مجلس مذاکرات آمریکا احمدی امنیت ملی خبر فوری تابناک جنگ رمضان اردن ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۸
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
35
52
پاسخ
حمله پیش‌دستانه بسیار عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
10
49
پاسخ
«نه به تذکرات ملت توجه می‌کنند و نه به تذکرات بزرگان.» کدام ملت و کدام بزرگان منظورتونه ؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
این آقا خودش همون تفکر رو داره، دیگه چرا داره ایراد می‌گیره؟
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
38
42
پاسخ
آفرین بر قدرت باور، ایمان، نظامی و شجاعت دلاور مردان هوافضا و سایر نیروهای مسلح و رحمت بر روح پر فتوح رهبر شهید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
11
45
پاسخ
نمیشه به حرفهای شخصی با ۱۷/۵ درصد آرا حوزه انتخابیه اعتماد کرد ! همراهی میدان و دیپلماسی ضامن پیروزی خواهد بود انشالله …
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
42
30
پاسخ
خداوند با مؤمنان هست تا وقتی که جهاد کنند و یکدل باشند
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
25
64
پاسخ
سیزده شب عملیات دشمن بسیار مخرب تر بود . جنگ باید متوقف شود .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
نخیر عملیات ایران بسیار مخرب تر بود چون دشمن به غلط کردن افتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
33
29
پاسخ
علت اینکه در همه جنگ ها در ابتدا ضربه بدی خوردیم این بوده که آنها هر موقع دوست داشتند حمله کرده اند و طبیعی است که به طرف مقابل ضربه محکمی وارد کرده اند. پس ما هم اگر پیش دستی کنیم و هر موقعی که شرایط مهیا بود حمله کنیم به قطع پاسخ محکم تر خواهیم داد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
35
29
پاسخ
نیروهای مسلح درس های عبرت آموز به قمارباز متوهم و دوستانش بدهند
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
22
48
پاسخ
عجب، ایشان تفکرات افراطی را مذاکره و صلح می دانن. پس با این حساب همه دنیا که در صلح و آرامشن و با مذاکره و سیاست اختلافاتشون و حل می کنن ، افراطی گری محسوب میشه.
نکنه معنی افراطی عوض شده، خواهان جنگ بودن تفکر افراطی محسوب میشه نه خواهان صلح و مذاکره.
ایشون نماینده کجا هستند؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
نماینده میاندواب به 30 هزار رای
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
کندرو جان بدون:بده بره،اگه میتونی ایران رو نجات بده‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
22
23
پاسخ
دولتهای منطفه همه فاسد امریکایی صهیونی اند اینها از صهیون خطرناک ترند که از نیروهای آنها پذیرایی کرده و در خاکشان پایگاه نظامی برای شیطان بزرگ دزد جهانخوار و صهیونیستهای اشغالگر دزد درست کرده اند
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