به گزارش تابناک ،علی صادقی،سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای ارتباطی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر تردد خودروها در تمامی محورهای اصلی استان شامل محورهای چالوس-کرج، آزادراه تهران-شمال، هراز، فیروزکوه و کیاسر به صورت عادی، روان و دوطرفه برقرار است.

وی افزود: تاکنون هیچ‌گونه محدودیت ترافیکی از سوی پلیس در محورهای مواصلاتی استان اعمال نشده و رفت‌وآمد وسایل نقلیه بدون مشکل در جریان است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین درباره وضعیت جوی محورهای استان گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه پدیده جوی مؤثر از جمله بارندگی، مه‌گرفتگی یا سایر مخاطرات جوی در جاده‌های استان گزارش نشده است.

صادقی با اشاره به برنامه مدیریت ترافیک پایان هفته خاطرنشان کرد: به منظور تخلیه بار ترافیکی، محور چالوس و آزادراه تهران-شمال از بعدازظهر روز جمعه به صورت مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.