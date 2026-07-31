تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، روزنامه تایمز مدعی شد سیا و موساد طی ماه‌های گذشته تلاش گسترده‌ای برای شناسایی محل حضور رهبر انقلاب انجام داده‌اند، اما به نتیجه نرسیده‌اند.

به نوشته این روزنامه، حذف کامل ردپای دیجیتال باعث شده سرویس‌های اطلاعاتی برای ردیابی، به جذب منابع انسانی، نفوذ به حلقه‌های نزدیک و ردیابی مسیر انتقال پیام‌ها متکی شوند؛ روشی که تاکنون نیز ناکام مانده است.