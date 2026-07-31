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عکس روز ناسا از یک سحابی تاریک

«سحابی تاریک دوداد»(Dark Doodad Nebula) در آسمان جنوبی شناور است و هدفی وسوسه‌انگیز برای دوربین‌های دوچشمی به سمت صورت فلکی کوچک «مگس«(Musca) می‌باشد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۹۸
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عکس روز ناسا از یک سحابی تاریک
 

به گزارش تابناک؛ عکس روز ناسا «سحابی تاریک دوداد» را در آسمان به نمایش می‌گذارد.

«سحابی تاریک دوداد»(Dark Doodad Nebula) در آسمان جنوبی شناور است و هدفی وسوسه‌انگیز برای دوربین‌های دوچشمی به سمت صورت فلکی کوچک «مگس«(Musca) می‌باشد.

به نقل از ناسا، این ابر میان‌ستاره‌ای غبارآلود در پس‌زمینه‌ میدان‌های پرستاره‌ی غنی، درست در جنوب «سحابی کیسه ذغال»(Coalsack Nebula) و صورت فلکی «صلیب جنوبی»(Southern Cross) دیده می‌شود. سحابی تاریک دوداد که حدود سه درجه در این میدان دید تلسکوپی امتداد یافته، در بالا سمت راست توسط خوشه‌ ستاره‌ای کروی زردرنگ «ان‌جی‌سی ۴۳۷۲»(NGC 4372) قطع شده است.

ان‌جی‌سی ۴۳۷۲ که در هاله کهکشان راه شیری ما پرسه می‌زند، حدود ۲۰ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد و به طور اتفاقی در امتداد خط دید ما نسبت به دوداد تاریک قرار گرفته است.

 

 
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