آخرین وضعیت خسرو احمدی پس از جراحی
خسرو احمدی، بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون پس از سکته و خونریزی مغزی، هفته گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون دوران نقاهت خود را سپری میکند.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۹۲| |
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به گزارش تابناک، خسرو احمدی، بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون پس از سکته و خونریزی مغزی، هفته گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون دوران نقاهت خود را سپری میکند.
خسرو احمدی (زاده ۲۸ خرداد ۱۳۴۲ در تهران) با بازی در مجموعه تلویزیونی النگ و دولنگ به کارگردانی ایرج طهماسب با ایفای نقش دولنگ به شهرت رسید.
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