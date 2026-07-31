آخرین وضعیت خسرو احمدی پس از جراحی

خسرو احمدی، بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون پس از سکته و خونریزی مغزی، هفته گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون دوران نقاهت خود را سپری می‌کند.

به گزارش تابناک، خسرو احمدی، بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون پس از سکته و خونریزی مغزی، هفته گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون دوران نقاهت خود را سپری می‌کند.

خسرو احمدی (زاده ۲۸ خرداد ۱۳۴۲ در تهران) با بازی در مجموعه تلویزیونی النگ و دولنگ به کارگردانی ایرج طهماسب با ایفای نقش دولنگ به شهرت رسید.