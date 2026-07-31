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آخرین وضعیت خسرو احمدی پس از جراحی

خسرو احمدی، بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون پس از سکته و خونریزی مغزی، هفته گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون دوران نقاهت خود را سپری می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۹۲
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آخرین وضعیت خسرو احمدی پس از جراحی

به گزارش تابناک، خسرو احمدی، بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون پس از سکته و خونریزی مغزی، هفته گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون دوران نقاهت خود را سپری می‌کند.

خسرو احمدی (زاده ۲۸ خرداد ۱۳۴۲ در تهران) با بازی در مجموعه تلویزیونی النگ و دولنگ به کارگردانی ایرج طهماسب با ایفای نقش دولنگ به شهرت رسید.

 
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تئاتر بازیگر خسرو احمدی
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