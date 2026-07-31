عکس: زائران و خادمان اربعین؛ پای عهد ولایت

زائران و خادمان اربعین حسینی در مسیر زیارت، با در دست داشتن تصاویر رهبر انقلاب، بار دیگر پیوند خود با آرمان‌های ولایت و ارزش‌های عاشورایی را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که جلوه‌ای از ارادت، همبستگی و پایبندی به مسیر انقلاب اسلامی در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان است.