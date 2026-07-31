صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۷۳۹۱
بازدید: ۴۸۸۱

عکس: زائران و خادمان اربعین؛ پای عهد ولایت

زائران و خادمان اربعین حسینی در مسیر زیارت، با در دست داشتن تصاویر رهبر انقلاب، بار دیگر پیوند خود با آرمان‌های ولایت و ارزش‌های عاشورایی را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که جلوه‌ای از ارادت، همبستگی و پایبندی به مسیر انقلاب اسلامی در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
اربعین زائران اربعین حسینی خادمان عراقی عراق کربلا نجف عکس عتبات
اخبار مرتبط
تردد بیش از ۲ میلیون زائر از مرزهای اربعینی کشور

تردد بیش از ۲ میلیون زائر از مرزهای اربعینی کشور
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha