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کد خبر: ۱۳۸۷۳۸۹
بازدید: ۴۴۴۶

عکس: رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان

تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در آذربایجان با کسب عنوان سوم جهان به کار خود پایان داد؛ فرنگی‌کاران نوجوان کشورمان در این آوردگاه جهانی با نمایش توانمندی و تلاش فراوان به مصاف رقبای خود رفتند و در نهایت با کسب یک مدال طلا و حضور در جمع برترین تیم‌های جهان، جایگاه ارزشمندی را برای ایران رقم زدند.

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برچسب‌ها:
کشتی کشتی فرنگی نوجوانان ورزش عکس ورزشی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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