عکس: مراسم تشییع خلبان شهید مجید کاظمی

مراسم تشییع پیکر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، یکی از ۴ قهرمان جنگنده سوخو ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برگزار شد. سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، یکی از ۴ قهرمان جنگنده‌های سوخو ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که پس انجام عملیات و حمله موفق ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ به پایگاه العدید قطر که به انهدام زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ارتش تروریستی آمریکا انجامید در مسیر بازگشت به وطن به درجه رفیع شهادت نائل آمد.