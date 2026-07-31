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کوثری در گفت‌و‌گو با تابناک:

آمریکا دیگر جایی در غرب آسیا ندارد / با جنایت راه به جایی نمی‌برند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: آمریکایی‌ها باید بدانند که دیگر جایی در غرب آسیا ندارند و حتی اگر این درگیری‌ها پایان یابد، حضور آنها در منطقه آینده‌ای نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۸۰
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آمریکا دیگر جایی در غرب آسیا ندارد / با جنایت راه به جایی نمی‌برند

سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره حملات اخیر آمریکا، اظهار کرد: در حال جنگ هستیم، ما زده‌ایم، باز هم می‌زنیم و محکم‌تر هم خواهیم زد. آن‌ها هم حمله می‌کنند، اما اصل مطلب این است که دنیا باید بفهمد رئیس‌جمهور قمارباز و جنایتکار آمریکا خودش تفاهم‌نامه را امضا کرد، اما خودش زیر آن زد.

وی افزود: اگر این تفاهم‌نامه را قبول نداشت، چرا آن را امضا کرد و مقابل دوربین‌های تلویزیونی پای آن نشست؟ اگر قرار بود قبول نداشته باشد، اصلاً نباید آن را امضا می‌کرد.

رئیس جمهور آمریکا منطق و هدفی ندارد

کوثری ادامه داد: ما از همان ابتدا هم می‌دانستیم که آمریکا زیر توافق خواهد زد. این رفتار نشان‌دهنده بی‌عقلی رئیس‌جمهور و مسئولان آمریکاست؛ کسی که توافقی را امضا می‌کند و بعد خودش آن را نقض می‌کند، نشان می‌دهد که منطق و هدف مشخصی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اقدامات آمریکا صرفاً جنایت است؛ یک روز کودکان را هدف قرار می‌دهد و روز دیگر به حشدالشعبی حمله می‌کند تا وانمود کند بر منطقه مسلط است، در حالی که این اقدامات فقط نفرت ملت‌های منطقه را نسبت به آمریکا افزایش می‌دهد.

آمریکا دیگر جایی در غرب آسیا ندارد / با جنایت راه به جایی نمی‌برند

وی خاطرنشان کرد: مردم عراق نیز نسبت به این جنایت‌ها کینه به دل خواهند گرفت و این اقدامات بدون پاسخ نخواهد ماند.

آمریکا دیگر جایی در غرب آسیا ندارد

کوثری در پایان تأکید کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند که دیگر جایی در غرب آسیا ندارند و حتی اگر این درگیری‌ها پایان یابد، حضور آمریکا در منطقه آینده‌ای نخواهد داشت.

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