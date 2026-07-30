معاون پزشکیان: زمستان با ناترازی انرژی روبهرو هستیم
نشست بررسی شیوهنامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینهسازی مصرف آب و حاملهای انرژی با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، بهمنظور بررسی برنامههای دستگاههای ذیمدخل در اجرای این شیوهنامه برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این نشست که با حضور مسعود نصرتی معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، زراعتکار معاون برنامهریزی وزارت نفت، توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، عظیمیفر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و جمعی از مسئولان ذیربط برگزار شد، روند اجرای تکالیف پیشبینیشده در ماده ۱۶ شیوهنامه، از جمله فعالسازی و تکمیل سامانه پایش مصرف انرژی ساختمانهای مسکونی و اداری کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
قائمپناه در این نشست با اشاره به تاکید رئیسجمهور بر تعیین تکلیف مشخص برای دستگاههای مسئول گفت: دکتر پزشکیان خواستار ارائه گزارش اقدامات انجامشده هستند و تاکید دارند مسئولیت هر دستگاه، همراه با شاخصها و اعداد و ارقام، بهصورت شفاف مشخص شود تا اجرای شیوهنامه با انسجام بیشتری دنبال شود.
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وی افزود: قرار است هفته آینده پس از جمعبندی نهایی جلسهای با حضور رییس جمهور برگزار شود و برای همه استانهای کشور الگوی مشخص و قابل اجرا برای مصرف آب، گاز، برق و سایر حاملهای انرژی تعیین شود تا سهمیهها بر اساس شرایط هر استان بهصورت ماهانه یا در قالب سازوکارهای تعیینشده ابلاغ شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت ارائه گزارش عملکرد از سوی دبیرخانههای مسئول، اظهار کرد: در نشست آینده که با حضور رئیسجمهور و وزرا برگزار خواهد شد، عملکرد دستگاهها در اجرای شیوهنامه بهصورت شفاف بررسی و وظایف هر دستگاه اعلام میشود.
قائمپناه با هشدار نسبت به شرایط پیشروی کشور در فصل سرد سال گفت: بعد از حملات دشمن به پالایشگاههای گازی کشور، پیشبینی میشود در زمستان با حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز در روز مواجه باشیم. صرفنظر از اینکه زمستان سرد باشد یا نه، کشور با ناترازی انرژی روبهرو است و باید این ناترازی بهدرستی مدیریت شود.
وی همچنین به چالشهای حوزه برق اشاره کرد و گفت: در بخش برق، با اقدامات انجامشده، شرایط نسبت به گذشته تا اندازهای بهبود یافته و قطع برق صنایع و شهرکهای صنعتی به حداقل ممکن رسیده است.
وی نظارت استانداران بر اجرای برنامههای مدیریت مصرف را ضروری دانست و تصریح کرد: مدیریت مصرف بدون شاخص و امکان اندازهگیری معنا ندارد و باید ابزارهای لازم برای ارزیابی عملکرد دستگاهها در اختیار مدیران قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تشریح محورهای اصلی این آییننامه گفت: در این نظام، سه مفهوم آب و حاملهای انرژی، دستگاههای خدماترسان و دستگاههای اجرایی تعریف شده و هدف، مدیریت مصرف آب و انرژی در سطح کشور و همچنین کنترل مصرف در دستگاههای اجرایی است.
قائمپناه فرهنگسازی را مهمترین هدف این برنامه دانست و گفت: هرچند اثر مستقیم این اقدامات ممکن است محدود باشد، اما مهمتر از آن نهادینه شدن فرهنگ مصرف صحیح است. رئیسجمهور نیز شخصا با رعایت الگوی صرفهجویی، تلاش میکنند این فرهنگ را در مجموعه دولت ترویج کنند.
وی تاکید کرد: این فرهنگ باید از مدارس، بیمارستانها، خانههای بهداشت و همه دستگاههای اجرایی آغاز شود تا به تدریج در جامعه گسترش یابد.
قائمپناه در پایان تاکید کرد: مصرف سرانه گاز، برق، آب و بنزین در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان بالاست و اصلاح این الگوی مصرف، علاوه بر کمک به عبور از بحرانهای فعلی، در بلندمدت نیز به کاهش مصرف و افزایش بهرهوری کشور منجر خواهد شد.