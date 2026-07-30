مصر: عامل حمله به بندر «دمیاط» هنوز مشخص نیست
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «مصطفی مدبولی» شامگاه امروز پنجشنبه درباره حمله پهپادی به یک کشتی در بندر «دمیاط» اظهارنظر کرد و به جریانسازی رسانههای سعودی پاسخ داد.
مدبولی با اشاره به اینکه خسارات وارده به این کشتی زیاد بود]گفت: «ما درباره هویت عامل حمله به بندر دمیاط با پیشبینی یا گمانهزنی عمل نمیکنیم».
برخی منابع رسانهای درباره عامل این حمله به گمانهزنی پرداختند و ایران و نیروهای یمنی را عامل این حملات معرفی کرده بوند.
این مقام مصری با بیان اینکه نیروهای مسلح و اطلاعاتی مصر برای شناسایی دلایل این حمله تلاش کردند، تصریح کرد:حادثه بندر دمیاط را برای تعیین واکنش دولت مصر بررسی میکنیم.
شرکت امنیت دریایی «امبری» اعلام کرد که دستکم یک پهپاد به تأسیسات آمریکایی ذخیرهسازی گاز طبیعی مایع (LNG) در دمیاط مصر حمله کرده است.
امبری افزود که تأسیسات شناور ذخیرهسازی هدف قرارگرفته در دمیاط مصر، متعلق به یک شرکت آمریکایی است و توسط همان شرکت نیز اداره میشود.
شبکه ۱۵ اسرائیل هم گزارش داد که این کشتی آمریکایی حامل گاز با پرچم جزایر مارشال در منطقه دمیاط مصر با پهپاد مورد اصابت قرار گرفت.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز گفت که مسئولان ذیربط، تحقیقات خود را برای روشن شدن جزئیات این حمله آغاز کردهاند.
رئیس جمهور مصر همچنین خواستار توقف تنشها در منطقه شد.