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اعلام جرم دادستانی تهران علیه این گروه

پس از اجرای احکام قانونی تعدادی از عناصر کودتاگر دی ۱۴۰۴ و عوامل دشمن در جنگ رمضان عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ مواضع دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیرمستقیم از چهره‌های اغتشاشگر سنگدل و بی‌رحم آن وقایع پرداختند.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۷۳
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9122 بازدید
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قوه قضاییه

دادستانی تهران علیه افراد حامی محکومان بی‌رحم و سنگدل کودتای دی ۱۴۰۴ و جنگ رمضان اعلام جرم کرد

▪️هشدار دادستانی تهران به برهم‌زنندگان امنیت روانی و حامیان مستقیم و غیرمستقیم دشمن در داخل

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پس از اجرای احکام قانونی تعدادی از عناصر کودتاگر دی ۱۴۰۴ و عوامل دشمن در جنگ رمضان عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ مواضع دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیرمستقیم از چهره‌های اغتشاشگر سنگدل و بی‌رحم آن وقایع پرداختند.

این حمایت و طرفداری سوال‌برانگیز در برابر حکم قانونی دادگاه که همه مراحل دادرسی را طی کرده و در چندین مرجع قضایی و زیر نظر قضات باتجربه رسیدگی شده بود واکنش افکار عمومی را هم به همراه داشت.

در پی اتخاذ مواضع مورد اشاره و حمایت از کودتاگران وقایع خشن دی ۱۴۰۴، دادستانی تهران ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل داده و پرونده به مرجع صالح ارجاع شده است.

در همین رابطه دادستانی تهران عنوان کرده است این مرجع قضایی ضمن بررسی و استقبال از هرگونه نقد علمی به روند و رسیدگی‌های قضایی با افرادی که به حمایت مستقیم و غیرمستقیم از کودتاگران و عوامل دشمن در داخل بپردازند و در برابر احکام قانونی رسیدگی شده در مراجع مختلف قضایی اقدام به تکرار مواضع معاندین و شبکه‌های وابسته به سرویس‌های جاسوسی کنند، ضمن بررسی دقیق محتوای منتشر شده اقدام قانونی قاطع و بدون ارفاق خواهد داشت.

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دادستانی تهران اعلام جرم کودتا فضای مجازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۱
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
34
23
پاسخ
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