سرلشکر عبداللهی: باید روی تابوت امریکایی بایستیم





به گزارش تابناک؛ «سرلشکر علی عبداللهی»فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اعلام کرد: آمریکایی ها و مزدورانشان ، امروز تا اعماق جان ‌دریافتند که تابوت‌هایشان جزئی از تجهیزاتشان در منطقه است.



آن پیر، مراد و رهبر شهید فرموده بودند دوران بزن و دررو تمام شده است.