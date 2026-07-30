سرلشکر عبداللهی: باید روی تابوت امریکایی بایستیم
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اعلام کرد: آمریکایی ها و مزدورانشان ، امروز تا اعماق جان دریافتند که تابوتهایشان جزئی از تجهیزاتشان در منطقه است.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۶۸| |
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به گزارش تابناک؛ «سرلشکر علی عبداللهی»فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اعلام کرد: آمریکایی ها و مزدورانشان ، امروز تا اعماق جان دریافتند که تابوتهایشان جزئی از تجهیزاتشان در منطقه است.
آن پیر، مراد و رهبر شهید فرموده بودند دوران بزن و دررو تمام شده است.
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