نتانیاهو: زهران ممدانی حامی ایران است

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد شهردار نیویورک حامی ایران، جنبش حماس و حزب‌الله لبنان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شان هانیتی، مجری فاکس نیوز ادعا کرد: زهران ممدانی، شهردار نیویورک، حامی ایران و نیابتی‌ها در منطقه از جمله حماس و حزب‌الله است.

نتانیاهو در ادامه ادعاهایش گفت: ممدانی از چه چیزی حمایت می‌کند؟ ایران. او از چه کسی حمایت می‌کند؟ حماس. او از چه کسی حمایت می‌کند؟ حزب‌الله. این چه نوع بدبینی، چه نوع پوچی است؟ این فقط یک واژگونی کامل اخلاق است.

پیش از این در ماه ژوئیه، ممدانی گفته بود که در حال بررسی قانونی بودن دستگیری نتانیاهو در صورت حضور او در نیویورک در ماه سپتامبر برای مجمع عمومی سازمان ملل است. ممدانی به اتهامات جنایات جنگی علیه نتانیاهو توسط دادگاه بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه اشاره کرد. با این حال، ممدانی بعدا اذعان کرد که دولت او اختیار اجرای حکم بازداشت نتانیاهو توسط دیوان کیفری بین‌المللی را ندارد، اما نیویورکی‌ها را تشویق کرد تا به سفر نخست‌وزیر اعتراض کنند.

بنیامین نتانیاهو با اشاره به روابطش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: ما متحد هستیم. او شریک ارشد است. بدیهی است که ما شریک کوچک هستیم، اما با احترام فوق‌العاده‌ای با یکدیگر رفتار می‌کنیم.

این درحالیست که رسانه‌های غربی ازجمله پایگاه خبری آکسیوس بار‌ها به تنش‌ها و اختلافات میان نتانیاهو و ترامپ اشاره کرده‌اند.

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر درباره مهاجرت غیرقانونی در اروپا گفت: شما می‌توانید مهاجرت قانونی داشته باشید، اما باید مهاجرت غیرقانونی را متوقف کنید و من فکر می‌کنم بسیاری از کشور‌ها اکنون آن را می‌بینند، اما برای بسیاری در اروپا کمی دیر شده است.

طبق داده‌های منتشر شده توسط فرانتکس، تعداد عبور‌های غیرقانونی از مرز خارجی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ تقریباً ۳۸۰ هزار مورد بوده است که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد. با این حال، در نیمه اول سال ۲۰۲۶، عبور‌های نامنظم از مرز در اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد کاهش یافته است.