صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نتانیاهو: زهران ممدانی حامی ایران است

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد شهردار نیویورک حامی ایران، جنبش حماس و حزب‌الله لبنان است.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۶۴
| |
9894 بازدید
نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شان هانیتی، مجری فاکس نیوز ادعا کرد: زهران ممدانی، شهردار نیویورک، حامی ایران و نیابتی‌ها در منطقه از جمله حماس و حزب‌الله است.

نتانیاهو در ادامه ادعاهایش گفت: ممدانی از چه چیزی حمایت می‌کند؟ ایران. او از چه کسی حمایت می‌کند؟ حماس. او از چه کسی حمایت می‌کند؟ حزب‌الله. این چه نوع بدبینی، چه نوع پوچی است؟ این فقط یک واژگونی کامل اخلاق است.

پیش از این در ماه ژوئیه، ممدانی گفته بود که در حال بررسی قانونی بودن دستگیری نتانیاهو در صورت حضور او در نیویورک در ماه سپتامبر برای مجمع عمومی سازمان ملل است. ممدانی به اتهامات جنایات جنگی علیه نتانیاهو توسط دادگاه بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه اشاره کرد. با این حال، ممدانی بعدا اذعان کرد که دولت او اختیار اجرای حکم بازداشت نتانیاهو توسط دیوان کیفری بین‌المللی را ندارد، اما نیویورکی‌ها را تشویق کرد تا به سفر نخست‌وزیر اعتراض کنند.

بنیامین نتانیاهو با اشاره به روابطش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: ما متحد هستیم. او شریک ارشد است. بدیهی است که ما شریک کوچک هستیم، اما با احترام فوق‌العاده‌ای با یکدیگر رفتار می‌کنیم.

این درحالیست که رسانه‌های غربی ازجمله پایگاه خبری آکسیوس بار‌ها به تنش‌ها و اختلافات میان نتانیاهو و ترامپ اشاره کرده‌اند.

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر درباره مهاجرت غیرقانونی در اروپا گفت: شما می‌توانید مهاجرت قانونی داشته باشید، اما باید مهاجرت غیرقانونی را متوقف کنید و من فکر می‌کنم بسیاری از کشور‌ها اکنون آن را می‌بینند، اما برای بسیاری در اروپا کمی دیر شده است.

طبق داده‌های منتشر شده توسط فرانتکس، تعداد عبور‌های غیرقانونی از مرز خارجی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ تقریباً ۳۸۰ هزار مورد بوده است که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد. با این حال، در نیمه اول سال ۲۰۲۶، عبور‌های نامنظم از مرز در اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد کاهش یافته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو زهران ممدانی آکسیوس مهاجرت
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو به‌دنبال افزایش کمک نظامی آمریکا به رژیم اسرائیل
ترامپ دوباره در دام نتانیاهو گرفتار می‌شود؟!
انتقاد نتانیاهو از حامیان اروپایی اسرائیل
نتانیاهو درخواست دیدار با زلنسکی را نپذیرفت
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ در پایگاه هفتم شکاری شیراز
تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم
آشتی چهره‌های سینما در پیاده‌روی اربعین
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
تصاویر حمله پهپادی روسیه به کشتی ترکیه‌ای
چرخش امارات به تنش زدایی با ایران با دستور مذاکره مستقیم؛ «بن زاید» چرا تغییر رویه داد؟
چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش
تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب
آمریکا نباید ایران را از مدیریت تنگه هرمز کنار بگذارد/ هر ایده‌ای باید با مشارکت ایران باشد
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد
نیسان تیانا بازگشت؛ سدانی که آمده تا ثابت کند دوران باشکوه سدان‌های ژاپنی هنوز تمام نشده است
رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
تقابل دوباره سنا و کاخ سفید برای جنگ با ایران
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۸ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ouq
tabnak.ir/005ouq