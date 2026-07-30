بازیگر فیلم بوتیک درگذشت
بازیگر فیلم بوتیک در سن ۵۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مجله فیلم امروز این خبر را تایید کرد. کاوه کاویان، بازیگر سینما و تلویزیون، متولد ۱۳۴۶ بود و در کالج ال کامینو در لسآنجلس دورهٔ بازیگری را گذرانده بود و لیسانس سینما داشت. پدرش از دستاندرکاران دوبله بود و خودش هم شناخت خوبی از دوبله داشت.
او در اواخر دههٔ ۱۳۷۰ و کل دههٔ ۸۰ دوران موفقی را به عنوان بازیگر پشت سر گذاشت و در فیلمهایی، چون «مجردها»، «بوتیک» و «چهره به چهره» بازی کرد. همکاریاش با مرضیه برومند در «کتابفروشی هدهد» باعث شد چهرهاش برای مخاطبانی گستردهتر شناخته شود و همزمان چند تجربهٔ پراکندهٔ سینمایی و تلویزیونی هم داشت که زندگی شخصیاش اجازه نداد تداوم حرفهای در کارنامهٔ بازیگریاش ایجاد شود.
کاوه در سالهای اخیر فعالیتهای مختلفی کرد، از خوشنویسی تا ساخت فیلمهای کوتاه و تجربی و نگارش چند طرح و فیلمنامه؛ ضمن اینکه سابقهٔ همکاری با ماهنامهٔ «فیلم» و «فیلم امروز» را هم داشت و آخرین مطالب چاپشدهاش مربوط به همین یکیدو سال پیش است. او که سالها در آمریکا زندگی میکرد چندی پیش به ایران برگشته بود که فعالیتهایش را ادامه دهد که فرصت این اتفاق برایش مهیا نشد.