علت دود سیاه در ایرانشهر چیست؟

امروز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، یک محل دپوی سوخت که به‌صورت همزمان به‌عنوان منزل مسکونی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت، در محله غریب‌آباد شهرستان ایرانشهر دچار آتش‌سوزی شد.









امروز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، یک محل دپوی سوخت که به‌صورت همزمان به‌عنوان منزل مسکونی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت، در محله غریب‌آباد شهرستان ایرانشهر دچار آتش‌سوزی شد.



از علت دقیق وقوع این حادثه تاکنون اطلاعی بدست نیامده و بررسی‌ها درباره منشأ آتش‌سوزی ادامه دارد و گزارشی مبنی بر تلفات یا مصدومیت‌های احتمالی این حادثه دریافت نشده است.



محل دپوی سوخت که در بلوچستان با نام «مَندی» شناخته می‌شود، به مکانی گفته می‌شود که در آن سوخت به‌صورت غیراستاندارد و اغلب در ظروف و مخازن موقت نگهداری و برای توزیع یا فروش ذخیره می‌شود.