به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فرمانده انتظامی شهرستان خاش سیستان و بلوچستان از دستگیری عامل کودک‌آزاری در این شهرستان خبر داد و گفت: پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد.

غلامرضا نورا اظهار کرد: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم ۲ کودک در یکی از مناطق شهرستان خاش، بلافاصله موضوع با حساسیت در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی، موفق شدند عامل این کودک‌آزاری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر کنند.

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فرمانده انتظامی شهرستان خاش با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده، تصریح کرد: پلیس با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز، کودک‌آزاری و اقداماتی که امنیت روانی و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند، مطابق قانون برخورد قاطع خواهد داشت.

در همین ارتباط، رئیس اداره بهزیستی شهرستان خاش نیز گفت: همزمان با انتشار این کلیپ، موضوع بر اساس وظیفه قانونی و انسانی به دادستان شهرستان اطلاع داده شد و با دستور دادستان، تیم اورژانس اجتماعی بهزیستی با همکاری کلانتری ۱۱ از همان ساعات اولیه وارد عمل شد.

ادریس تمندانی افزود: با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی، فرد مرتکب کودک‌آزاری تحویل پلیس شد و دو کودک پس از انجام مراحل قانونی تا زمان تشکیل جلسه دادگاه، به مادرشان تحویل داده شدند.

وی ادامه داد: خدمات تخصصی روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی و حمایت‌های لازم از کودکان آسیب‌دیده و خانواده آنان با هماهنگی دستگاه قضایی همچنان ادامه دارد تا آثار روحی و روانی این حادثه به حداقل برسد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خاش از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه کودک‌آزاری، همسرآزاری یا سایر آسیب‌های اجتماعی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی گزارش کنند تا مداخلات تخصصی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت همگانی و تقویت بنیان خانواده است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاش با تأکید بر اینکه برخورد قضایی آخرین حلقه مقابله با آسیب‌های اجتماعی است، گفت: کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی در گرو آگاهی‌بخشی، مسئولیت‌پذیری خانواده‌ها، همکاری دستگاه‌های فرهنگی و مشارکت مردم در گزارش به‌موقع موارد آسیب‌زا است.

جواد کیخا با اشاره به رسیدگی قضایی به پرونده اخیر کودک‌آزاری در این شهرستان اظهار کرد: این پرونده مطابق قانون در حال رسیدگی است، اما نباید از این موضوع غافل شد که پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی، مهم‌تر و اثرگذارتر از برخورد‌های پس از وقوع جرم است.

وی افزود: امروز جامعه با انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت‌های خانگی، کودک‌آزاری، اختلافات خانوادگی، اعتیاد، ترک مسئولیت‌های خانوادگی، سوءاستفاده از فضای مجازی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و سایر رفتار‌های آسیب‌زا روبه‌رو است و مقابله با این مسائل تنها با اقدامات قضایی امکان‌پذیر نیست.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاش بیان کرد: خانواده نخستین نهاد تربیتی جامعه است و تقویت مهارت‌های زندگی، گفت‌و‌گو میان اعضای خانواده، کنترل خشم، احترام متقابل و بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی می‌تواند نقش مهمی در کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

کیخا با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از جرم گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه کودک‌آزاری، خشونت خانگی یا رفتار‌هایی که امنیت و سلامت افراد، به‌ویژه کودکان و زنان را تهدید می‌کند، موضوع را از طریق مراجع قانونی، انتظامی یا اورژانس اجتماعی اطلاع دهند تا قبل از گسترش آسیب، اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: دستگاه قضایی ضمن حمایت از حقوق بزه‌دیدگان، از همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانه‌ها انتظار دارد با افزایش آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ قانون‌مداری و آموزش مهارت‌های زندگی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاش خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی، رسیدگی دقیق، عادلانه و بدون اغماض به جرائم است، اما هدف اصلی، کاهش زمینه‌های وقوع جرم و حفظ آرامش، امنیت و انسجام خانواده و جامعه است.