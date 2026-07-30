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حسین جنتی؛ قهرمانِ پس از واقعه یا راویِ فراموشکار تاریخ؟/ روایت‌سازی و تناقض؛ وقتی گذشته دوباره نوشته می‌شود

سال‌ها از دیدار شاعران با رهبرشهیدانقلاب در سال 89 گذشته است، اما حسین جنتی هنوز از همان جلسه برای ساختن روایت تازه‌ای از خود بهره می‌برد؛ روایتی که آمیخته‌ای از حافظه گزینشی، تناقض و نادیده گرفتن اسناد موجود است.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۴۲
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15239 بازدید
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۱۲
دیدار شعرا با رهبرشهید
 
 
به گزارش تابناک؛ نقد حق هر شهروندی است اما آنچه نقد را بی‌اعتبار می‌کند، بازنویسی گذشته و ارائه روایتی است که با اسناد، گفته‌های پیشین یا رفتارهای خود گوینده سازگار نباشد. اظهارات اخیر حسین جنتی درباره دیدار شاعران با رهبرشهیدانقلاب و وضعیت فرهنگی کشور، بیش از آنکه باب یک گفت‌وگوی جدی را باز کند، پرسش‌هایی درباره نسبت میان حافظه، روایت و مسئولیت در قبال حقیقت ایجاد کرده است.
 
حسین جنتی این روزها از شکاف اجتماعی، حذف، طرد و فقدان گفت‌وگو سخن می‌گوید؛ سخنانی که اگر از زبان فردی با کارنامه‌ای سازگار با این مفاهیم بیان می‌شد، می‌توانست محل تأمل باشد. اما وقتی گوینده خود سال‌ها به ادبیاتی تند، برخوردهای حذفی و واکنش‌های کم‌تحمل نسبت به منتقدان شناخته شده است، طبیعی است که مخاطب پیش از پذیرش پیام، به کارنامه پیام‌رسان نگاه کند.
 
مسئله اصلی اما صرفاً تناقض میان گفتار و رفتار نیست؛ بلکه نحوه روایت گذشته است. دیدار شاعران با رهبرشهیدانقلاب، رویدادی ثبت‌شده است و بخش‌هایی از آن در اسناد و تصاویر رسمی باقی مانده است. بنابراین هر روایت تازه‌ای از آن واقعه، خواه موافق و خواه مخالف، ناگزیر باید با این اسناد سنجیده شود. اگر روایت امروز با مستندات موجود فاصله داشته باشد، پرسش درباره چرایی این فاصله اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
 
تغییر دیدگاه سیاسی امری طبیعی است. افراد بسیاری در طول زندگی مسیر فکری خود را تغییر می‌دهند. اما تغییر موضع، مجوز تغییر تاریخ نیست. اگر کسی امروز منتقد نظام است، می‌تواند صریحاً همین را بگوید؛ آنچه محل نقد قرار می‌گیرد، نه تغییر عقیده، بلکه بازسازی گذشته به گونه‌ای است که با تصویر مطلوب امروز هماهنگ شود.
 
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از سوی دیگر، جنتی در گفت‌وگوی اخیر از «چسب اجتماعی» و ضرورت کنار گذاشتن فرهنگ حذف سخن می‌گوید. این سخن در ذات خود قابل دفاع است، اما نخستین شرط دعوت دیگران به مدارا، پایبندی خود گوینده به همان اصل است. کسی که سال‌ها با منتقدان خود در فضای مجازی با ادبیاتی تند و حذف‌گرایانه مواجه شده، ناگزیر باید توضیح دهد که این تغییر در نگاه از کجا آمده و چگونه با کارنامه پیشین او جمع می‌شود.
 
نکته دیگری که نمی‌توان از کنار آن گذشت، نقش همان دیدار در شناخته‌شدن حسین جنتی است. اگر آن جلسه از نظر او نماد بی‌عدالتی و حذف بوده، چرا همچنان پس از سال‌ها، یکی از محورهای اصلی روایت شخصی و رسانه‌ای اوست؟ آیا این تکرار مداوم، خود نشان نمی‌دهد که آن واقعه همچنان بخشی از سرمایه نمادین او در فضای عمومی است؟
 
در این میان، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، مرز میان نقد و تحریف است. نقد، بدون صداقت در روایت گذشته، به‌سختی می‌تواند اعتماد مخاطب را جلب کند. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو نیاز دارد، اما گفت‌وگویی که بر پایه واقعیت شکل بگیرد، نه بر اساس حافظه گزینشی یا روایت‌هایی که هر بار متناسب با موقعیت سیاسی، شکل تازه‌ای به خود می‌گیرند.
 
در نهایت، اختلاف نظر سیاسی نه تازه است و نه پایان‌پذیر. آنچه سرمایه یک روشنفکر یا شاعر را می‌سازد، تنها موضع سیاسی او نیست؛ بلکه صداقت او در روایت گذشته، پذیرش مسئولیت سخنانش و پایبندی به حقیقت است. هر جا که حقیقت قربانی روایت‌سازی شود، نه گفت‌وگو تقویت می‌شود و نه اعتماد عمومی؛ تنها شکاف‌ها عمیق‌تر خواهند شد.
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حسین جنتی شاعر دیدار شعرا با رهبری رهبرشهیدانقلاب اپوزسیون
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۱۲
امیرعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
66
29
پاسخ
جنتی تو این گفتگو بیشتر دنبال پروموت کردن خودش بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
پروموت یعنی چه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
68
20
پاسخ
از چرندیات جنتی تو این گفتگو بگذریم ژست در حال تامل احسان عبدی پور موقع صحبت کردن جنتی بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
12
72
پاسخ
خب وقتی او شعری را که در این محفل میخواند باید از پیش تعیین شده باشد یا پس از خواندن شعر مورد علاقه خودش بایست جواب پس دهد. خب این ها را هم بگویید.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
70
23
پاسخ
به نظر من قبل از هر چیز در صحبتهای ایشان باید متذکر شد که این فرد بعنوان یک فرد دروغگو و غیر قابل اعتماد شناخته می شود چرا که قبلاً از او خواسته اند که چند شعر خود را معرفی کند تا یکی برای جلسه انتخاب شود.طبیعیست که ایشان ۵ اثر خودرا انتخاب کرده و از این باب پذیرفته که هر کدام از آثار متعلق به خود او و بازتاب دهنده اندیشه های اوست اما در جلسه برخلاف آنچه پذیرفته تصمیم با زیرپا گذاشتن قرار پذیرفته شده خود گرفته است تا با سو استفاده از چنین فرصتی احتمالا بعداً در فرصتی از خود قهرمان سازی کند..چنین فردی اصولاً در زندگیش می تواند هر اعتمادی را پشت سر بگذارد
نرگس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
24
23
پاسخ
جنتی یکی از شعرهایی را خونده که قبلش فرستاده بود. یعنی از اول قرار بوده همین شعر را بخونه. کسی بهش نگفته بود حق نداری بخونی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
19
14
پاسخ
اگه قرار بر برخوردی با ایشون می بود، کلن نباید فیلم شعر خوانی ایشون توی اون جلسه پخش میشد! هر چند برخوردهای سلیقه ای رو توی مصاحبه شخصی که توی تیم رسانه ای بیت بودن رو تلویزیون فکر کنم پخش کرد که میخواستن بهمراه یه محافظ با یه سری جوانی که با رهبری دیدار خصوصی داشتن و حرف های تندی زده بودن، برخورد کنن که ایشون جلوشون رو میگیره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
این فیلم اصلا از تلویزیون پخش نشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
13
32
پاسخ
تابناک جان ، سفسطه می فرمایید ...
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
26
15
پاسخ
رهبردهابارتحسین کردحالا کسانی ب هردلیل خواستن برخوردی بکنن ب رهبر چ ربطی داره حالا این آقاتوبوق کرناکرده تازه معلوم نیست راسته یادروغ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
31
1
پاسخ
واقعاً جوجه جغده،
Mehrgan
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
3
5
پاسخ
اگر حسین جنتی مخالف رهبری یا حاکمیت بوده پس.با کمربند انتحاری شعر رفته بود بیت و با خوندن شعر کمربند منفجر شده بود اما فقط به خودش آسیب زده بود. همینکه روز بعد سازمان امنیت میروند سراغش. و این مسئله باعث میشه زندگیش دگرگون بشه. خب جناب جنتی اگر شما مبارزی پس مبارزه تاوان دارد که حتما برای مبارز شیرین است. اما انگار برای شما نبوده. اما اینجا حسین جنتی حرفهای میزنه که: هرکس دعوت می‌شد برای شعر خوانی اجبار به رفتن بود و عنوان می‌کنه سه حالت وجود داشت که حتما باید می‌پذیرفت..یا عنوان می‌کنه هرکس می‌رفت بیت و شعر میخواند صاحب امتیازات خاص می‌شد. فقط می‌دونم شعرها از قبل بررسی میشد چون رهبری اجازه نمی‌دادند شعری در مدح ایشون خوانده بشه. این هم می‌دونم که خیلی از شعرا می‌رفتند شعر نمی‌خواندند و فقط شنونده بودند.این حرفها از روحیات و شخصیت رهبری دور بوده.
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