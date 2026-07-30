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شهادت یک مامور پلیس در درگیری با سارقان مسلح شادگان

فرمانده انتظامی شادگان از شهادت یک مامور پلیس در پی تیراندازی ناجوانمردانه قاچاقچیان مسلح در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۴۱
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درگیری پلیس

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی درگیری مسلحانه میان مأموران انتظامی و سارقان در شهرستان شادگان، گزارش‌های اولیه از شهادت و مجروح شدن چند تن از نیرو‌های انتظامی حکایت دارد

سرهنگ روح‌الله عشیری فرمانده انتظامی شهرستان شادگان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز، در اجرای حکم قضایی، یکی از قاچاقچیان مسلح به‌طور ناگهانی و ناجوانمردانه به سمت ماموران پلیس آتش گشود.

وی با اعلام شهادت یکی از کارکنان غیور پلیس در این اقدام ناجوانمردانه، تصریح کرد: اقدامات ویژه پلیسی برای دستگیری ضارب آغاز شده است و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقباً به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

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درگیری مسلحانه سارقان شادگان قاچاقچیان
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