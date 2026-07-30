شهادت یک مامور پلیس در درگیری با سارقان مسلح شادگان
فرمانده انتظامی شادگان از شهادت یک مامور پلیس در پی تیراندازی ناجوانمردانه قاچاقچیان مسلح در این شهرستان خبر داد.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی درگیری مسلحانه میان مأموران انتظامی و سارقان در شهرستان شادگان، گزارشهای اولیه از شهادت و مجروح شدن چند تن از نیروهای انتظامی حکایت دارد
سرهنگ روحالله عشیری فرمانده انتظامی شهرستان شادگان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز، در اجرای حکم قضایی، یکی از قاچاقچیان مسلح بهطور ناگهانی و ناجوانمردانه به سمت ماموران پلیس آتش گشود.
وی با اعلام شهادت یکی از کارکنان غیور پلیس در این اقدام ناجوانمردانه، تصریح کرد: اقدامات ویژه پلیسی برای دستگیری ضارب آغاز شده است و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقباً به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
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